Иначе выпишут штраф: вот где ни за что нельзя собирать ягоды в Европе

Если вы отдыхаете на природе за границей, летом легко можете натолкнуться на разные ягоды – голубику, чернику, малину или землянику прямо в лесу. Но можно ли ее срывать или за это предусмотрен штраф, знают не все.

У Европейского Союза нет единого законодательства, регулирующего сбор ягод и доступ к нему – но это не означает, что это можно делать свободно. У каждой страны есть свои законы, и именно их обязательно нужно проверить перед тем, как начинать рвать ежевику, малину или чернику, пишет 24 Канал .

Какие правила сбора ягод действуют в Европе?

Некоторые страны ЕС имеют кардинально разные подходы к сбору ягод – и лучше бы узнать о них заранее, ведь незнание местного законодательства не освобождает от ответственности, а в некоторых случаях она может быть достаточно серьезной.

Если вы путешествуете по скандинавским странам – Швеции, Финляндии или Норвегии – переживать не стоит. Там действует так называемое "право каждого": оно позволяет людям свободно передвигаться по природным территориям, собирать цветы, ягоды и грибы даже на частных землях, но с условием – не должен наноситься вред природе, и не должно нарушаться спокойствие владельцев.

Впрочем, даже здесь исключения: нельзя собирать ягоды в природных заповедниках, и нельзя использовать никакие механизированные средства для сбора. И, конечно, запрещен коммерческий сбор без соответствующих разрешений.



В скандинавских странах ягоды можно собирать свободно / Фото Pexels

Но во многих странах Центральной и Южной Европы правила строже. Например, в Германии действует так называемое "букетное право", или Handstraußregel – оно означает, что собирать ягоды можно в очень ограниченном количестве и только для личного употребления. Обычно это означает до 1 килограмма ягод – иначе можно получить штраф, который может достичь 10 000 евро.

А вот если хотите собрать больше, нужно получить специальное разрешение.

Во Франции и Италии правила сильно зависят от региона и департамента. В последней устанавливают временные ограничения на сбор и дневные лимиты. В Австрии в разных федеральных землях правила также могут отличаться.

Где точно нельзя собирать ягоды?

Практически во всех странах Европы наиболее строгие правила сбора ягод действуют в:

национальных парках;

заказниках;

биосферных заповедниках;

природных заповедниках.



В заповедниках нельзя собирать ягоды / Фото Pexels

Там нельзя не только собирать ягоды, но вообще срывать любые растения, повреждать естественный покров или ломать ветки. И даже если ягоды кажутся обычными и широко распространенными, они могут быть важным источником пищи для местных животных, или находиться под охраной в конкретном парке.

Важно! Во многих странах запрещены "гребенки" для ягод - лучше вообще не брать их на природу. К примеру, в Польше за такой инструмент могут оштрафовать на 500 злотых, пишет InPoland .

Какие растения находятся под особой охраной?

Особенно внимательно следят за редкими видами растений – и их сбор запрещен независимо от того, являются ли они съедобными. В большинстве стран ЕС под охраной находятся растения, внесенные в Национальные Красные книги – а также виды, защищаемые европейским природоохранным законодательством.

Вот несколько растений, которые рвать точно не следует:

сон-трава;

определенные виды первоцветов;

эдельвейсы;

дикорастущие орхидеи;

мхи и лишайники.

Но важно всегда помнить: даже если растение не кажется редким, оно все еще может быть охранено именно в этом регионе. Так что перед тем, как собирать ягоды в лесу, лучше проверить правила конкретного района.