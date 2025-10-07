Без укусов даже летом: названа единственная страна, где вообще нет комаров
- Исландия единственная страна в мире, где нет комаров, вероятно из-за ее сурового климата.
- Комары не добрались до Исландии из-за изоляции страны, но это не гарантирует их отсутствия в будущем.
Если вы ненавидите комаров и хотите немного отдохнуть от них, самое время брать билеты в одну неожиданную страну, где их нет вообще.
Исландия – это единственная страна в мире, полностью свободная от надоедливых комаров. В стране их нет вообще – даже несмотря на то, что в соседних странах, например Норвегии, Шотландии и даже Гренландии, на насекомых все еще можно наткнуться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Royal Exeminer.
Интересно Италия вводит новые штрафы для туристов: какие банальные действия обойдутся в 7000 евро и тюрьмой
Почему в Исландии нет комаров?
Причина отсутствия этих, казалось бы, вездесущих насекомых остается определенной загадкой даже для ученых. Наиболее вероятное объяснение – это суровый климат Исландии. Островное государство ежегодно переживает длинные, суровые зимы, непредсказуемую погоду весной и осенью с циклами замерзания и оттепели.
И именно эти условия мешают завершаться жизненному циклу комаров – ведь он очень зависит от стабильной среды для условий и развития.
Но есть и еще одна теория – согласно ей, комары еще просто не успели добраться до Исландии. Страна является достаточно изолированной в Северной Атлантике, и ее природные барьеры помогли удерживать москитов на расстоянии.
Впрочем, это не гарантирует, что комаров в Исландии не будет всегда – ведь они известны тем, что легко путешествуют в чемоданах, грузах и даже просто в самолетах. Именно так они добрались до Гавайских островов, где комаров не было до 1862 года, пишет Live Science. На этих островах теперь есть несколько видов комаров – и некоторые из них даже переносят болезни.
Впрочем, даже если комары доберутся до Исландии, риск, что они там также будут распространять вирусы, невысокий – ведь этим насекомым для выживания нужен тропический и субтропический климат.
Какие еще новости из-за рубежа стоит знать?
- В мире существует страна, где почти треть населения составляют миллионеры. Это Монако, и такое большое количество богачей объясняется налоговой выгодой и высокой стоимостью жизни.
- Между тем на популярном испанском курорте уже незабаром появятся новые штрафы и налоги для туристов. Новые ограничения коснутся посещения горы Тейде, что на острове Тенерифе.