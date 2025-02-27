Туристов туда не пускают: что прячет самая страшная комната в мире

Комната пыток в замке Чилнгем в Англии является одним из самых жутких помещений в мире. Там жил жестокий человек, получавший удовольствие от пыток.

Этот печально известный замок, основан в 1300-х годах, имеет очень кровавую историю. А особенно много крови пролито в комнате пыток, которой руководил один из самых известных мучителей, Джон Сейдж. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Listverse.

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В этом замке чувствуется зло

Мужчина-садист издевался над шотландцами ради англичан. Он даже изобрёл собственные устройства для пыток, которые использовал для своих жертв. Пол там специально наклонен, чтобы кровь стекала в одно место.

В камере пыток, которая открыта для публики, выставлены его устройства для издевательств. Однако оригинальные камеры пыток на самом деле расположены под Чайной (рестораном замка). Туда не пускают посетителей, и там до сих пор сохраняются человеческие останки.



Стул для пыток в замке / thelittlehouseofhorrors.com

Рассказывают, что Джон Сейдж никогда не покидал свою комнату. И ходят легенды, что его злой дух все еще остается в этом темном месте.

Гости сообщают об ощущениях зла и злобы во время исследования его комнат. А также неустранимого страха, что кто-то хочет причинить им боль. Некоторые туристы даже утверждают, что якобы слышали там крики.

Нынешние владельцы рекламируют замок как замок с самым большим количеством привидений в Британии. Часть замка закрыта, но 8 комнат доступны для гостей и там можно остаться на ночь. Однако это точно не для слабонервных.