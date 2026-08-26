Практически бесплатно: в каких странах Европы украинцам учиться дешевле всего

Многие украинские выпускники рассматривают в качестве варианта обучение за рубежом, а не в Украине. При этом при выборе они учитывают не только качество образования и рейтинг университета, но и стоимость проживания и обучения.

Стоимость обучения в разных странах ЕС для украинцев может сильно варьироваться – и прежде чем принять решение в пользу той или иной страны, следует взвесить все варианты, пишет osvita.in.net.

Какова стоимость обучения в разных странах Европы?

Во многих странах Европы не только граждане, но и иностранцы могут учиться бесплатно, если проходят курсы на родном языке страны. Также действуют различные грантовые и стипендиальные программы, и во многих местах можно учиться по программам обмена.

А вот за обучение на английском языке приходится платить гораздо дороже. На стоимость семестра влияют также форма обучения, особенности специальности и статус конкретного университета.

Польша

В Польше за год обучения в университете придется заплатить от 1100 до 5500 евро. А вот если учиться на английском, то цены начинаются уже от 1800 евро. Чтобы претендовать на бесплатное обучение, нужно иметь карту поляка или владеть польским языком на уровне C1.

Чехия

В Чехии учиться относительно недорого – цены начинаются от 740 евро за семестр (именно такие расценки у Института Карла Энглиша). Также отличники могут попасть в различные программы лояльности и получить стипендии. Кроме того, во многих вузах есть бесплатные общежития на территории кампуса.

Образование на чешском языке можно получить бесплатно.

Словакия

Для украинцев эта страна, наряду с Польшей, является одной из самых привлекательных для обучения – не только из-за близости к Украине, но и из-за языка.

Стоимость обучения в год колеблется от 700 до 5000 евро. За общежитие придется платить примерно 45–100 евро в месяц.

Болгария

Цены в этой стране сильно варьируются в зависимости от специальности. Гуманитарные и социальные науки обойдутся дешевле всего – в диапазоне от 1000 до 5000 евро в год. А вот абитуриентам, желающим поступить на технические, естественные и экономические специальности, придется заплатить больше – от 2000 до 6000 евро.

Медицинское образование самое дорогое: цены начинаются от 5000 евро.

Литва

Обучение на бакалавриате в Литве обойдется примерно в 1300–5500 евро в год в зависимости от специальности и университета. На магистратуре стоимость начинается уже с 2300 евро.

Но медицинское образование и стоматология могут стоить и около 10 000 евро в год.

Эстония

Обучение в Эстонии обойдется дороже, чем в Литве или Латвии. Стоимость одного года обучения составляет 5 000–6 000 долларов в год. Впрочем, университеты также предлагают гранты и бюджетные места для талантливых абитуриентов.

Однако для подачи заявления в вуз на счете должно быть не менее 5 936 долларов. Кроме того, выпускникам из других стран в Эстонии предоставляется 9 месяцев на поиск работы в стране.

Словения

Бакалавриат обойдется в 1500–300 евро в год, но стоимость сильно зависит от престижа университета и выбранной специальности. На цену также влияет программа обучения.

Австрия

За обучение в государственном вузе украинцам нужно будет платить от 726 евро в месяц.

Германия

Многих студентов привлекает в Германию именно бесплатное высшее образование – впрочем, это не означает, что платить не придется вообще. Каждый семестр нужно платить "взнос солидарности", что дает право пользоваться студенческими льготами: ходить в библиотеку, студенческие спортзалы, ездить в общественном транспорте со скидкой и жить в общежитии.

Размер взноса может варьироваться – от 200 до 500 евро в семестр.

Во сколько обойдется обучение за границей для украинцев?

Стоимость обучения в университете – это лишь часть расходов, которые ждут студентов за границей, и зачастую незначительная. Расходы на проживание и питание составляют примерно 8000 евро в год, рассказала заместительница компании Edusteps Олеся Шахраюк в интервью NV.

Если говорить, скажем, о Франции, Германии, Нидерландах, то там все это будет немного дороже – ориентировочно 10–12 тысяч евро, а то и даже 13–14 тысяч евро,

– добавила она.

Самым дорогим будет обучение в англоязычных странах – а именно в Великобритании, Канаде и США. Там только проживание обойдется от 15 до 25 тысяч долларов в год.

В целом же, учитывая как стоимость образования, так и расходы на проживание за рубежом, Чехия и Словакия могут стать лучшими вариантами для обучения за границей.