Вартість навчання у різних країнах ЄС для українців може дуже сильно варіюватися – і перед тим, як ухвалити рішення про ту чи іншу країну, слід зважити усі варіанти, пише osvita.in.net.

Яка вартість навчання у різних країнах Європи?

В багатьох країнах Європи не лише громадяни, але й іноземці можуть навчатися безплатно, якщо проходять курси рідною мовою країни. Також діють різні грантові та стипендіальні програми, і багато де можна навчатися за обміном.

А ось за навчання англійською платити вже доводиться набагато дорожче. На ціну за семестр впливають також форма навчання, особливості спеціальності та статус конкретного університету.

Польща

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У Польщі за рік навчання в університеті потрібно буде віддати від 1100 до 5500 євро на рік. А ось якщо навчатися англійською, тоді ціни стартують вже від 1800 євро. Для того, аби претендувати на безплатне навчання, потрібно мати карту поляка, або ж володіти польською на рівні C1.

Чехія

У Чехії навчатися відносно недорого – ціни стартують від 740 євро за семестр (саме такі розцінки має Інститут Карла Енгліша). Також відмінники можуть потрапити на різні програми лояльності та стипендії. Окрім того, багато ВНЗ мають безплатні гуртожитки в кампусі.

Освіту чеською мовою отримати можна безплатно.

Словаччина

Для українців ця країна, нарівні з Польщею, є однією з найпривабливіших для навчання – не лише через близькість до України, але й через мову.

Вартість за рік коливається від 700 до 5000 євро. За гуртожиток доведеться платити десь 45 – 100 євро на місяць.

Болгарія

Ціни в цій країні дуже сильно коливаються залежно від спеціальності. Гуманітарні та соціальні науки обійдуться найдешевше – в діапазоні 1000 – 5000 євро на рік. А ось абітурієнтам, що хочуть вступити на технічні, природничі та економічні спеціальності, доведеться заплатити більше – від 2000 до 6000 євро.

Медична освіта найдорожча: ціни стартують від 5000 євро.

Литва

Навчання на бакалавраті у Литві обійдеться приблизно у 1300 – 5500 євро на рік залежно від спеціальності та університету. На магістратурі вартість вже стартує з 2300 євро.

Але медична освіта та стоматологія можуть коштувати і близько 10 000 євро на рік.

Естонія

Навчання в Естонії обійдеться дорожче, ніж у Литві чи Латвії. Вартість одного року навчання – 5000 – 6000 доларів на рік. Втім, університети також пропонують гранти та бюджетні місця для талановитих абітурієнтів.

Але для того, аби подати заяву до ВНЗ, на рахунку потрібно мати принаймні 5 936 доларів. Також випускникам з інших країн в Естонії дається 9 місяців для пошуку роботи в країні.

Словенія

Бакалаврат обійдеться у 1500 – 300 євро на рік, але вартість дуже сильно залежить від престижності університету та обраного фаху. Впливатиме на ціну й програма навчання.

Австрія

За навчання у державному ВНЗ українцям потрібно буде платити від 726 євро на місяць.

Німеччина

Багато студентів приваблює у Німеччину саме безплатна вища освіта – втім, це не означає, що платити не доведеться взагалі. Кожного семестру потрібно платити "внесок солідарності", що дає право користуватися студентськими пільгами: ходити до бібліотеки, студентських спортзалів, їздити у громадському транспорті зі знижкою та жити у гуртожитку.

Внесок може бути різним – від 200 до 500 євро на семестр.

У скільки обійдеться навчання за кордоном для українців?

Ціна самого університету – це лише частина витрат, що очікують студентів за кордоном, і часто незначна. Витрати на проживання та харчування складають приблизно 8000 євро на рік, поділилася заступниця компанії Edusteps Олеся Шахраюк в інтерв'ю NV.

Якщо говорити, скажімо, про Францію, Німеччину, Нідерланди, то там усе це буде трохи дорожче – орієнтовно 10 – 12 тисяч євро, а то й навіть 13 – 14 тисяч євро,

– додала вона.

Найдорожчим буде навчання в англомовних країнах – а саме у Великій Британії, Канаді та США. Там лише проживання коштуватиме від 15 до 25 тисяч доларів на рік.

Загалом же, враховуючи і вартість освіти, і витрати на життя за кордоном, Чехія та Словаччина можуть стати найкращими варіантами для навчання за кордоном.