Единственная в Европе: эта страна вообще не переводит часы

Многие страны мира до сих пор переводят часы два раза в год – и уже 25 октября практически вся Европа вернется к стандартному времени. Но в одной стране на континенте это работает иначе.

В Европе на данный момент есть только одна страна, которая постоянно живет по стандартному времени, а на летнее время часы там не переводят, пишет UniverPL. Речь идет об Исландии.

Почему в Исландии не переводят часы?

В течение всего года в Исландии сохраняется одно и то же время, поэтому людям не нужно адаптироваться к сезонным изменениям. Страна живет по единому часовому режиму в течение всего года – всемирному координированному времени UTC+0.

Отказ от перевода часов в первую очередь связан с практичностью и стабильностью повседневной жизни. Кроме того, реальная экономия энергии от перевода часов в настоящее время минимальна. Раньше смена времени еще помогала немного сократить потребление электроэнергии, но сейчас, когда появилось немало бытовых приборов и современных технологий, этот эффект просто исчез.

В результате польза от перехода на "летнее" и "зимнее" время все более сомнительна. Однако против перевода часов есть еще один важный аргумент – а именно влияние на здоровье людей.



В Исландии часы не переводят / Фото Pexels

Даже когда часы переводят на один час, это часто приводит к ухудшению качества сна, усталости, снижению концентрации и сбою биологических ритмов. В первые дни после смены времени может ощущаться и повышенный уровень стресса, а также проблемы с адаптацией организма.

Из-за этого все больше стран рассматривают вариант отказа от сезонного времени. И в Украине, и в Европейском Союзе уже несколько лет ведутся дискуссии о том, нужно ли отменять перевод часов. Впрочем, окончательное решение по этому вопросу до сих пор не принято.