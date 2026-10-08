У Європі наразі є лише одна країна, що постійно живе за стандартним часом, а на літній час годинники там не переводять, пише UniverPL. Мовиться про Ісландію.

Чому в Ісландії не переводять годинник?

Протягом усього року в Ісландії зберігається один і той самий час, тож адаптуватися до сезонних змін людям не потрібно. Країна живе за єдиним часовим режимом протягом усього року – всесвітнім координованим часом UTC+0.

Відмова від переведення годинника насамперед пов'язана з практичністю та стабільністю повсякденного життя. Окрім того, реальна економія енергії від переведення годинників наразі є мінімальною. Раніше зміна часу ще допомагала трохи зменшувати використання електрики, але зараз, коли є чимало побутових приладів та сучасних технологій, ефект просто зник.

В результаті цього користь від переходу на "літній" та "зимовий" час дедалі сумнівніша. Але проти переведення годинника є й ще один важливий аргумент – а саме вплив на здоров'я людей.



В Ісландії не переводять годинники / Фото Pexels

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Навіть коли годинник переводять на одну годину, це часто призводить до погіршення якості сну, втоми, зниження концентрації та збиття біологічних ритмів. У перші дні після зміни часу може відчуватися й підвищений рівень стресу, а також проблеми з адаптацією організму.

Через це все більше країн розглядають варіант відмови від сезонного часу. І в Україні, і в Європейському Союзі вже кілька років тривають дискусії щодо того, чи потрібно скасовувати переведення годинників. Втім, остаточне рішення щодо цього досі не ухвалили.