Куда сбежать от жары в Европе: 5 идеальных направлений

Июль 2025 года оказался чрезвычайно жарким для большинства европейских стран. Однако есть места, где погода сейчас очень комфортная для тех, кто любит свежесть и прохладу.

О городах Европы, где можно переждать жару, рассказывает Заграница 24 совместно с международным сервисом по переводу средств TransferGo.

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Где в Европе не жарко летом

Таллинн, Эстония

В Таллинне мягкий балтийский климат, и средняя температура летом там обычно держится в районе 18 – 23 градусов тепла. +27 градусов там – это уже очень жарко.

В Таллинне точно будет чем заняться, ведь средневековый Старый город славится своей красотой. Также там комфортно устраивать прогулки и пикники на побережье в любое время, ведь нет палящего солнца.



Таллинн летом открывается по-новому / Unsplash

Берген, Норвегия

Берген идеально подходит тем, кто любит легкую прохладу, горы и дожди. Температура летом там обычно 15 – 22 градуса.

Кстати, именно возле Бергена расположена знаменитая верфь Брюгген, которую вы могли видеть на многочисленных картинках о Норвегии. А местные фьорды – это то, что точно стоит увидеть хотя бы раз в жизни.



Берген сказочный как зимой, так и летом / Pexels

Стокгольм, Швеция

Температура летом там обычно составляет от 18 до 22 градусов тепла, а +25 считается уже "жарким днем".

Этот невероятный город, расположен сразу на 14 островах. Он поразит любого путешественника своими пейзажами и культурным разнообразием.



Стокгольм – город, который влюбляет в себя с первого взгляда / Unsplash

Дублин, Ирландия

В Дублине океанический климат, поэтому температура в летние месяцы там составляет не более 15 – 20 градусов тепла.

Конечно, есть нюанс в виде частых дождей, но в этом и кроется шарм Ирландии – осадки очень подходят к местным скалам и озерам. Волноваться не стоит, ведь уютные пабы и дружественные люди никогда не дадут замерзнуть. Только прихватите с собой яркий дождевик.



Дублин невероятный и в дождь, и под солнцем / Unsplash

Хельсинки, Финляндия

Летом там обычно очень приятная погода, с температурой от 17 до 20 градусов тепла. Большинство времени в городе совсем не жарко.

В Хельсинки точно будет чем себя занять: там очень много интересных зданий, современных музеев и галерей. Также можно отправиться на прогулку на лодке или просто расслабиться на набережной.



Хельсинки – идеальный город для тех, кто любит свежесть / Unsplash