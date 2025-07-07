Про міста Європи, де можна перечекати спеку, розповідає Закордон 24 спільно з міжнародним сервісом із переказу коштів TransferGo.
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Де в Європі не спекотно влітку
- Таллінн, Естонія
У Таллінні м'який балтійський клімат, і середня температура влітку там зазвичай тримається в районі 18 – 23 градусів тепла. +27 градусів там – це вже дуже спекотно.
У Таллінні точно буде чим зайнятися, адже середньовічне Старе місто славиться своєю красою. Також там комфортно влаштовувати прогулянки та пікніки на узбережжі у будь-який час, адже немає палючого сонця.
Таллінн влітку відкривається по-новому / Unsplash
- Берґен, Норвегія
Берґен ідеально підходить тим, хто любить легку прохолоду, гори та дощі. Температура влітку там зазвичай 15 – 22 градуси.
До речі, саме біля Берґена розташована знаменита корабельня Брюґґен, яку ви могли бачити на численних картинках про Норвегію. А місцеві фіорди – це те, що точно варто побачити бодай раз у житті.
Берґен казковий як взимку, так і влітку / Pexels
- Стокгольм, Швеція
Температура влітку там зазвичай становить від 18 до 22 градусів тепла, а +25 вважається вже "спекотним днем".
Це неймовірне місто, розташоване одразу на 14 островах. Воно вразить будь-якого мандрівника своїми пейзажами та культурною різноманітністю.
Стокгольм – місто, яке закохує в себе з першого погляду / Unsplash
- Дублін, Ірландія
У Дубліні океанічний клімат, тож температура у літні місяці там становить не більше 15 – 20 градусів тепла.
Звісно, є нюанс у вигляді частих дощів, але в цьому і криється шарм Ірландії – опади дуже пасують до місцевих скель та озер. Хвилюватися не варто, адже затишні паби та дружні люди ніколи не дадуть замерзнути. Лиш прихопіть із собою яскравий дощовик.
Дублін неймовірний і в дощ, і під сонцем / Unsplash
- Гельсінкі, Фінляндія
Влітку там зазвичай дуже приємна погода, з температурою від 17 до 20 градусів тепла. Більшість часу у місті зовсім не спекотно.
У Гельсінкі точно буде чим себе зайняти: там дуже багато цікавих будівель, сучасних музеїв та галерей. Також можна вирушити на прогулянку на човні або ж просто розслабитися на набережній.
Гельсінкі – ідеальне місто для тих, хто любить свіжість / Unsplash