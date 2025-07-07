Про міста Європи, де можна перечекати спеку, розповідає Закордон 24 спільно з міжнародним сервісом із переказу коштів TransferGo.

Дивіться також Подорож до Туреччини: який курорт обрати для компанії чи сімейного відпочинку

Зверніть увагу! Матеріально допомогти рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи за допомогою сервісу TransferGo. Завдяки його функціоналу понад 8 мільйонів клієнтів у всьому світі щодня роблять своїх близьких щасливішими.



Сервіс має багато переваг, зокрема:



1. Швидкість та зручність використання. Все, що потрібно для переказів – смартфон та наявність інтернету.

2. Надійність. Усі перекази з картки на картку або з рахунка на рахунок абсолютно безпечні.

3. Прозорість. Можливо здійснювати операції за вигідним курсом та без прихованих платежів.

4. Грошові бонуси у програмі "‎Запроси друга".



Реєструйтесь та робіть переказ просто зараз.

Де в Європі не спекотно влітку

Таллінн, Естонія

У Таллінні м'який балтійський клімат, і середня температура влітку там зазвичай тримається в районі 18 – 23 градусів тепла. +27 градусів там – це вже дуже спекотно.

У Таллінні точно буде чим зайнятися, адже середньовічне Старе місто славиться своєю красою. Також там комфортно влаштовувати прогулянки та пікніки на узбережжі у будь-який час, адже немає палючого сонця.



Таллінн влітку відкривається по-новому / Unsplash

Берґен, Норвегія

Берґен ідеально підходить тим, хто любить легку прохолоду, гори та дощі. Температура влітку там зазвичай 15 – 22 градуси.

До речі, саме біля Берґена розташована знаменита корабельня Брюґґен, яку ви могли бачити на численних картинках про Норвегію. А місцеві фіорди – це те, що точно варто побачити бодай раз у житті.



Берґен казковий як взимку, так і влітку / Pexels

Стокгольм, Швеція

Температура влітку там зазвичай становить від 18 до 22 градусів тепла, а +25 вважається вже "спекотним днем".

Це неймовірне місто, розташоване одразу на 14 островах. Воно вразить будь-якого мандрівника своїми пейзажами та культурною різноманітністю.



Стокгольм – місто, яке закохує в себе з першого погляду / Unsplash

Дублін, Ірландія

У Дубліні океанічний клімат, тож температура у літні місяці там становить не більше 15 – 20 градусів тепла.

Звісно, є нюанс у вигляді частих дощів, але в цьому і криється шарм Ірландії – опади дуже пасують до місцевих скель та озер. Хвилюватися не варто, адже затишні паби та дружні люди ніколи не дадуть замерзнути. Лиш прихопіть із собою яскравий дощовик.



Дублін неймовірний і в дощ, і під сонцем / Unsplash

Гельсінкі, Фінляндія

Влітку там зазвичай дуже приємна погода, з температурою від 17 до 20 градусів тепла. Більшість часу у місті зовсім не спекотно.

У Гельсінкі точно буде чим себе зайняти: там дуже багато цікавих будівель, сучасних музеїв та галерей. Також можна вирушити на прогулянку на човні або ж просто розслабитися на набережній.



Гельсінкі – ідеальне місто для тих, хто любить свіжість / Unsplash