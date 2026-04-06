Популярный регион Испании удвоил туристический налог: вот где станет в разы дороже
- В столице популярного региона Испании туристические налоги выросли вдвое за одну ночь.
- Повышение налога произошло за несколько дней до Пасхальных праздников.
В столице чрезвычайно популярного региона Испании туристические налоги всего за одну ночь выросли вдвое –и соседние регионы уже готовятся последовать этому примеру.
Украинцам, что планируют отдыхать в одном очень популярном испанском месте, придется заплатить значительно больше. Все из-за туристического налога, что ввели всего за несколько дней до популярных для поездок Пасхальных праздников, пишет Express.
В каком регионе Испании подняли туристический налог?
Уже с 1 апреля после одобрения региональным парламентом вступил в силу новый закон в Каталонии, согласно которому регион удваивает свой туристический налог. Отныне в столице туристические налоги выросли на 100%, а плата за ночь в 5-звездочном отеле выросла с 3,5 евро до 7 евро.
Зато за пределами Барселоны плата будет расти постепенно: в течение 2026 и 2027 годов плата поднимется только до 4,5 евро за ночь, а после этого – до 6 евро.
Новые положения также указывают, что городские власти Барселоны будет иметь право повышать дополнительную сумму туристического налога с 4 евро до 8 евро, но это увеличение будет вводиться постепенно, на уровне одного евро в год. Поэтому лимита в 8 евро налог достигнет к 2029 году, пишет Catalan News.
Взимать собственную надбавку до 4 евро смогут также и другие городские советы в северо-восточном регионе страны. В частности, подорожают ночевки в прибрежных Жироне и Коста-Браве. Четверть поступлений с туристического налога планируют направить на инициативы по доступному жилью, зато остальные 75% – на программу Fomento del Turismo. Она должна поддерживать услуги уборки, безопасности и обеспечения другой инфраструктуры, связанной с туризмом.
В Барселоне вырастет туристический налог / Фото Pexels
В поддержку этого закона уже высказались Социалистическая партия Каталонии и Республиканские левые Каталонии, а также партия Catalunya en Comú.
Делегаты убеждены, что повышение налогов не отпугнет туристов, а повышение сбора – ни что иное, как "здравый смысл".
Что еще следует знать туристам?
