Акулы начинают появляться в местах, где их раньше никогда не видели: причина необычная

Акулы начали мигрировать по океану из-за сильного нагрева воды –, и теперь этих опасных хищников можно встретить там, где раньше их никогда не было. Все это происходит из-за усиления природного явления Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо — это природное явление, которое в последнее время усиливается. Воды Тихого океана становятся все теплее, и каждые несколько лет Эль-Ниньо успешно меняет погоду на всей планете: в одних регионах начинаются наводнения, а в других – пожары и засухи, пишет Newsweek.

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Где недавно появились акулы?

Когда температура воды меняется – в данном случае повышается – акулы перемещаются туда, где для них будут более комфортные условия. Крис Лоу, профессор морской биологии, рассказал, что появления бычьих, китовых и тигровых акул, а также молотоголовых и мант-скатов уже ожидают в Калифорнии – хотя часть из этих видов обычно там не водится.

Очень похожая ситуация возникла и на Атлантическом побережье: спиннеры и чернохвостые акулы все чаще прибиваются к северным водам. Только в прошлом году международный отчет о нападениях акул зафиксировал 65 неожиданных укусов по всему миру. Лидер в этом списке – США с 25 случаями. На втором месте Австралия, где произошло 21 нападение.

И несмотря на то, что эти цифры могут вызывать тревогу, стоит помнить, что в океан ежедневно заходят миллионы людей.

Если посмотреть на количество отдыхающих в океане ежедневно и количество инцидентов – становится понятно, что акулы не заинтересованы в людях,

– поделился ученый Джон Чизхолм.

А большинство людей уже плавают рядом с акулами и даже не подозревают об этом. Данные из Калифорнии показывают, что белые акулы часто проплывают рядом с людьми — это видно благодаря снимкам с дронов. И при этом животные даже не меняют курс и полностью игнорируют пловцов.

А вот сенсационность темы ученые связывают с соцсетями и современными технологиями – из-за этого каждый отдельный случай кажется настоящей катастрофой.

Как избежать нападения акулы?

Если плаваете в океане, ученые советуют проявить некоторую разумную осторожность – не плавать там, где видны тюлени или большие косяки рыбы, а также не заходить в воду в одиночку. Если же вы увидели акулу, об этом стоит сообщить местным властям или спасателям на пляже.