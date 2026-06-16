Ель-Ніньйо – це природне явище, що посилюється останнім часом. Води Тихого океану стають все теплішими, і кожні кілька років Ель-Ніньйо успішно змінює погоду на всій планеті: в одних регіонах починаються повені, і інших – пожежі та посухи, пише Newsweek.

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Де нещодавно з'явилися акули?

Коли температура води змінюється – у цьому випадку підвищується – акули переміщуються туди, де для них будуть комфортніші умови. Кріс Лоу, професор морської біології, поділився, що на появу бичачих, китових та тигрових акул, а також молотоголових і мант-скатів вже очікують у Каліфорнії – хоча частина з цих видів та зазвичай не водиться.

Дуже подібна ситуація виникла й на Атлантичному узбережжі: спінери та чорнохвості акули все частіше прибиваються до північних вод. Лише торік міжнародний звіт нападів акул зафіксував 65 несподіваних укусів по всьому світі. Лідер у цьому списку – США з 25 випадками. На другому місці Австралія, де стався 21 напад.

І попри те, що ці цифри можуть викликати тривогу, варто пам'ятати, що в океан щодня заходять мільйони людей.

Якщо подивитися на кількість відпочивальників в океані щодня і кількість інцидентів – стає зрозуміло, що акули не зацікавлені в людях,

– поділився науковець Джон Чізхолм.

А більшість людей вже плавають поряд з акулами й навіть не підозрюють про це. Дані з Каліфорнії показують, що білі акули часто пропливають біля людей – це видно завдяки знімкам з дронів. І при цьому тварини навіть не змінюють курсу і повністю ігнорують плавців.

А ось сенсаційність теми вчені пов'язують з соцмережами та сучасними технологіями – через це кожен окремий випадок здається справжньою катастрофою.

Як уникнути нападу акули?

Якщо плаваєте в океані, вчені радять виявити деяку розумну обережність – не плавати там, де видно тюленів чи великі косяки риби, а також не заходити в воду поодинці. Якщо ж побачили акулу, про це варто повідомити місцеву владу чи рятувальників на пляжі.