Не Варшава и не Краков: в каком городе Польши проживает больше всего иностранцев

В Главном статистическом управлении Польши опубликовали новый отчет о численности населения страны в 2025 году. При этом в этом году учитывались не только граждане, но и иностранцы, проживающие в стране.

Согласно новому методу подсчета, население Польши в настоящее время составляет 38,8 миллиона человек, и примерно 2,3 миллиона из них – иностранцы, пишет InPoland.

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В каком городе Польши проживает больше всего иностранцев?

Практически 6% населения страны составляют иностранцы – и это самый высокий процент за всю историю наблюдений. Самая большая группа иностранцев сейчас – это украинцы, их целых 73%.

Немало иностранцев проживает в Нижнесилезском воеводстве – 9,8% от всего населения региона. Совсем немного отстает Мазовецкое воеводство – там иностранцы составляют 9,3% населения. А вот меньше всего их в Подкарпатском и Свентокшиском воеводствах: там доля иностранцев составляет менее 2%.

Новый отчет показал, что чаще всего иностранцы выбирают для проживания крупные города. Итак, вот кто вошел в тройку лидеров:

Вроцлав – 19,5 % населения;

19,5 % населения; Варшава – 14,5%;

Познань – 12,5%.

Популярный среди туристов Краков идет следующим – там иностранцы составляют 11,3% населения. В целом же в столицах воеводств проживает более 8 миллионов человек, и практически 1 миллион из них – иностранцы.

Отдельно в отчете обратили внимание на демографические изменения в Польше: страна продолжает быстро стареть. В некоторых муниципалитетах люди в возрасте старше 60 лет уже составляют более 40% населения. И лишь в 73 муниципалитетах количество детей до 14 лет превышает количество пожилых людей.