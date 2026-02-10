Не Испания: вот какая страна Европы лучшая для выхода на пенсию в 2026 году
- Греция стала лучшей страной для выхода на пенсию в Европе за 2026 год, согласно Глобальному индексу выхода на пенсию.
- Греция предлагает мягкий климат, недорогое жилье и привлекательную программу "Золотая виза", что делает ее популярной среди пенсионеров и экспатов.
Когда говорится о спокойном отдыхе на пенсии, многие люди как идеальное место для него представляют солнечную Испанию или Португалию.
Впрочем, в этом году по ежегодному Глобальному индексу выхода на пенсию за 2026 год, лучшей страной стал довольно неожиданный кандидат, пишет International Living.
Какая страна лучшая для выхода на пенсию?
Выход на пенсию за рубежом – это не только мечта, но и решение, что может полностью изменить жизнь. Но к выбору страны следует отнестись очень ответственно. Ежегодно Глобальный индекс выхода на пенсию оценивает страны Европы по различным критериям – климат, здравоохранение, стоимость жизни, визы и жилье, пишет Express.
И если раньше Испания и Португалия действительно занимали ведущие позиции как практически идеальные страны для выхода на пенсию, то в этом году их потеснила неожиданная Греция, поднявшись с седьмого места сразу на первое.
Греция – это не только о мягком, приятном климате, но и о неторопливом отношении к жизни, крепком сообществе людей и ежедневной связи с природой. Постепенно эти элементы проникают в повседневную жизнь, и в конце концов именно Греция становится страной, где можно почувствовать себя наиболее комфортно.
Большая часть Греции может, как и Испания, похвастаться более чем 300 солнечных дней в году. Лето жаркое и влажное, но особый сюрприз приносит зима. Обычно в ноябре туристы уже начинают покидать страну, а рестораны закрываются на межсезонье.
Впрочем, температура редко опускается ниже, чем до 10 градусов. Ежемесячные расходы – это примерно 2900 – 3000 евро в месяц.
Аренда скромной двухкомнатной квартиры в Греции обойдется примерно в 600 – 800 евро на островах, а на материке хорошее жилье можно найти и за 300 – 600 евро.
Интересно! Один из факторов, что делает Грецию особенно привлекательной для экспатов – это обновление программы "Золотая виза" – она позволяет иностранцам получить право на проживание путем инвестиций в недвижимость в размере 250 000 евро – и это делает ее одной из самых доступных программ в Европе.
Что еще следует знать туристам?
