Не только конфискуют камеру, но и выпишут штраф: в этих 8 популярных местах мира фотографировать запрещено

Сегодня смартфон – лучший друг туриста. Он позволяет не только планировать маршруты и держать все билеты под рукой, но и заменяет видеокамеру и фотоаппарат. Вот только в некоторых местах пользоваться им нельзя.

В нескольких популярных туристических местах действует довольно строгий запрет на фотографирование. За нарушение этих правил могут наложить штраф, а телефон или фотоаппарат конфискуют, пишет Fodors.

Где нельзя фотографировать?

Причины запрета на фотографирование могут быть разными: например, в священных местах туристов просят с уважением относиться к сакральному статусу зданий. А вот в других местах запреты связаны с необходимостью сохранить архитектурные памятники или произведения искусства.

Кварталы гейш в Японии

Фотографировать гейш в Японии без их согласия запрещено. А в исторических кварталах фотографировать нельзя вообще, и за нарушение правил предусмотрены штрафы.

Также в 2024 году туристам запретили посещать частные улицы района Гион – это стало ответом на неподобающее поведение: туристы преследовали гейш на улицах, без разрешения прикасались к кимоно и досаждали им, когда те занимались своими делами.

Квартал красных фонарей в Нидерландах

Тех туристов, которые попытаются фотографировать женщин за витринами, могут оштрафовать, а камеры – конфисковать. Городские власти хотят защитить частную жизнь этих женщин и положить конец отношению к ним как к туристической достопримечательности.

В этом районе также запрещены групповые экскурсии.

Внутренние помещения Тадж-Махала в Индии

Достопримечательность XVII века – это мавзолей, возведенный императором Шах-Джаханом для своей супруги Мумтаз-Махал. В храме также находятся их гробницы, поэтому фотографирование в погребальной камере запрещено, а охрана следит за соблюдением этого правила.

Сикстинская капелла в Ватикане

Туристов просят соблюдать тишину и уважать священный характер места. Телефоны нужно выключить или перевести в бесшумный режим, а фотографирование запрещено. Сотрудники могут потребовать немедленного удаления фото и видео в их присутствии.

Дом Анны Франк в Нидерландах

Дом Анны Франк расположен в Амстердаме и посвящен памяти еврейской девочки, которая во время Второй мировой войны была вынуждена скрываться от нацистских преследований, а впоследствии погибла в концентрационном лагере.

Чтобы сохранить в музее спокойную атмосферу, там запрещено фотографировать.

Национальный парк Улуру–Ката-Тьюта в Австралии

Знаменитые скальные образования имеют огромное сакральное значение для народа анангу, являющегося коренными владельцами этих земель. И несмотря на то, что в парке нет полного запрета на фотографирование, существуют зоны, где просят этого не делать.

Такие места отмечены на карте, а также в парке установлены соответствующие предупреждающие знаки. Некоторые особенности скальных образований в этих местах для народа анангу равнозначны священным текстам: они содержат культурную информацию, поэтому увидеть их можно только вживую и только определенным людям.

Музей Прадо в Испании

В этом музее хранится картина Диего Веласкеса "Менины", и посетителям запрещено фотографировать в залах. В коллекции музея – более 7000 картин, и порой из-за фотографирующих туристов образуются пробки.

Букингемский дворец в Англии

Букингемский дворец – это королевская резиденция, а его парадные залы хранят историю британской монархии. Запрет на фотографирование распространяется не только на залы дворца, но и на экскурсии по дворцовым садам.

Также туристов просят не отвечать на телефонные звонки во время осмотра.