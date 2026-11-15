Не тільки заберуть камеру, але й випишуть штраф: у цих 8 популярних місцях фото заборонені

Кілька популярних туристичних точок мають досить серйозну заборону на фотографування. А за порушення цих правил можуть накласти штраф, а телефон чи камеру конфіскують, пише Fodors.

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Де не можна робити фотографії?

Причини заборони на фотографування можуть бути різними: наприклад, у священних місцях у туристів просять про повагу до сакрального статусу будівель. А ось в інших місцях заборони пов'язані з потребою зберегти архітектурні пам'ятки чи твори мистецтва.

Квартали гейш у Японії

Гейш в Японії без їхньої згоди фотографувати заборонено. А в історичних кварталах робити фото не можна взагалі, а за порушення правил передбачені штрафи.

Також 2024 року туристам заборонили відвідувати приватні вулиці району Гіон – це стало відповіддю на неналежну поведінку: туристи переслідували гейш на вулицях, без дозволу торкалися кімоно та дошкуляли їм, коли ті займалися своїми справами.

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Квартал червоних ліхтарів у Нідерландах

Тих туристів, що спробують фотографувати жінок за вітринами, можуть оштрафувати, а камери – конфіскують. Міська влада хоче захистити приватне життя цих жінок та покласти край ставленню до них як до туристичної атракції.

У районі також заборонені групові екскурсії.

Внутрішні приміщення Тадж-Махалу в Індії

Пам'ятка XVII століття – це мавзолей, зведений імператором Шах-Джаханом для дружини Мумтаз-Махал. У храмі також розташовані їхні гробниці, тож фотографування у похоронній камері заборонено, а охорона стежить за дотриманням цього правила.

Сикстинська капела у Ватикані

Туристів просять дотримуватися тиші та поважати священний характер місця. Телефони потрібно вимкнути чи перевести у беззвучний режим, а фотографування заборонене. Працівники можуть вимагати негайного видалення фото та відео у їхній присутності.

Будинок Анни Франк у Нідерландах

Будинок Анни Франк розташований в Амстердамі та присвячений пам'яті єврейської дівчинки, що під час Другої світової війни була змушена переховуватися від нацистських переслідувань, а згодом загинула у концентраційному таборі.

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Для того, аби зберегти у музеї спокійну атмосферу, там забороняють робити фото.

Національній парк Улуру– Ката-Тьюта в Австралії

Знамениті скельні утворення мають величезне сакральне значення для народу анангу, що є корінними власниками цих земель. І попри те, що в парку немає повної заборони на фотографування, існують зони, де просять цього не робити.

Такі місця позначені на мапі, а також в парку встановлені відповідні попереджувальні знаки. Деякі особливості скельних утворень у цих місцях для народу анангу рівнозначні священним текстам: вони містять культурну інформацію, тож бачити їх можна лише наживо та тільки певним людям.

Музей Прадо в Іспанії

У цьому музеї зберігається картина Дієго Веласкеса "Меніни", і відвідувачам заборонено фотографувати у залах. В колекції музею – понад 7000 картин, і часом фотографії утворюють затори з туристів.

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Букінгемський палац в Англії

Букінгемський палац – це королівська резиденція, а його парадні зали зберігають історію британської монархії. Заборона на фото поширюється не тільки на зали палацу, але й на екскурсії палацовими садами.

Також туристів просять не відповідати на телефонні дзвінки під час огляду.