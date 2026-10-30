В этих странах праздновать Хэллоуин запрещено: неожиданный список

Для многих людей Хэллоуин – это возможность подобрать страшный костюм и устроить шумную вечеринку. Вот только в некоторых странах мира из-за этого можно попасть в серьезные неприятности.

Далеко не во всех странах отмечают Хэллоуин, но многие государства соблюдают определенные традиции в это же время. Между тем в других странах его запрещают, пишет The Horror HQ.

В каких странах запрещен Хэллоуин?

Саудовская Аравия

Эта страна придерживается одного из самых строгих запретов на празднование Хэллоуина во всем мире. Комитет по поощрению добродетелей и предотвращению порока активно контролирует и пресекает все мероприятия, каким-либо образом связанные с этим праздником. Там считают, что Хэллоуин противоречит исламским принципам и потенциально пропагандирует язычество.

И запрет распространяется не только на публичные празднования. Он также включает строгие ограничения на продажу товаров, связанных с праздником: предприятия, замеченные в этом, могут подвергнуться суровым наказаниям – от штрафов до возможного закрытия. В сезон Хэллоуина власти активно проверяют магазины, чтобы обеспечить соблюдение правил.

Также введен мониторинг социальных сетей, чтобы предотвратить рекламу мероприятий, связанных с этим праздником.

Иордания

В Иордании запрет касается преимущественно учебных заведений и общественных мест. В то же время некоторые частные празднования разрешены. Министерство образования страны ввело комплексные рекомендации, запрещающие празднование Хэллоуина в школах. Там ссылаются на необходимость защиты идентичности и религиозных ценностей.

Индонезия

Наиболее строгие правила действуют в консервативных исламских регионах страны, таких как провинция Ачех. Она обладает специальной автономией и руководствуется законами шариата, и там придерживаются очень строгой позиции в отношении празднования Хэллоуина.

Местные власти активно препятствуют вечеринкам и мероприятиям, связанным с этим праздником. Его считают потенциально вредным для культуры и противоречащим исламским принципам.