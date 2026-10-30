У цих країнах святкувати Геловін заборонено: несподіваний список

Далеко не в усіх країнах святкують Геловін, але чимало держав дотримуються певних традицій у той самий час. Тим часом в інших країнах його забороняють, пише The Horror HQ.

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В яких країнах заборонений Геловін?

Саудівська Аравія

Ця країна дотримується однієї з найбільш суворих заборон на святкування Геловіну в усьому світі. Комітет зі сприяння чеснотам та запобіганню пороку активно контролює всі заходи, що будь-яким чином пов'язані зі святом, і запобігає їм. Там вважають, що Геловін суперечить ісламським принципам та потенційно пропагує язичництво.

І заборона поширюється не тільки на публічні святкування. Вона включає також суворі обмеження на продаж товарів, пов'язаних зі святом: підприємства, які викриють у цьому, можуть зазнати суворих покарань – від штрафів до потенційного закриття. У сезон Геловіну влада активно перевіряє магазини, аби забезпечити дотримання правил.

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Також запроваджений і моніторинг соцмереж, аби уникнути реклами заходів, пов'язаних зі святом.

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Йорданія

У Йорданії заборона стосується переважно навчальних закладів та громадських місць. Водночас деякі приватні святкування дозволені. Міністерство освіти країни запровадило комплексні рекомендації, що забороняють святкування Геловіну у школах. Там посилаються на необхідність захисту ідентичності та релігійних цінностей.

Індонезія

Найбільш суворі правила діють у консервативних ісламських регіонах країни, як-от у провінції Ачех. Вона має статус спеціальної автономії та діє згідно з законами шаріату, і там дотримуються дуже суворої позиції щодо святкування Геловіну.

Місцева влада активно перешкоджає вечіркам та заходам, пов'язаним зі святом. Його вважають потенційно шкідливим для культури та таким, що заперечує ісламські принципи.