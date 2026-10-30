У цих країнах святкувати Геловін заборонено: несподіваний список

В деяких країнах святкування Геловіну заборонено / Pexels
Для багатьох людей Геловін – це можливість підібрати страшний костюм та влаштувати гучну вечірку. Ось тільки у деяких країнах світу через це можна втрапити у серйозні проблеми.
Далеко не в усіх країнах святкують Геловін, але чимало держав дотримуються певних традицій у той самий час. Тим часом в інших країнах його забороняють, пише The Horror HQ.
популярні відео
В яких країнах заборонений Геловін?
Саудівська Аравія
Ця країна дотримується однієї з найбільш суворих заборон на святкування Геловіну в усьому світі. Комітет зі сприяння чеснотам та запобіганню пороку активно контролює всі заходи, що будь-яким чином пов'язані зі святом, і запобігає їм. Там вважають, що Геловін суперечить ісламським принципам та потенційно пропагує язичництво.
І заборона поширюється не тільки на публічні святкування. Вона включає також суворі обмеження на продаж товарів, пов'язаних зі святом: підприємства, які викриють у цьому, можуть зазнати суворих покарань – від штрафів до потенційного закриття. У сезон Геловіну влада активно перевіряє магазини, аби забезпечити дотримання правил.
Також запроваджений і моніторинг соцмереж, аби уникнути реклами заходів, пов'язаних зі святом.
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
Йорданія
У Йорданії заборона стосується переважно навчальних закладів та громадських місць. Водночас деякі приватні святкування дозволені. Міністерство освіти країни запровадило комплексні рекомендації, що забороняють святкування Геловіну у школах. Там посилаються на необхідність захисту ідентичності та релігійних цінностей.
Індонезія
Найбільш суворі правила діють у консервативних ісламських регіонах країни, як-от у провінції Ачех. Вона має статус спеціальної автономії та діє згідно з законами шаріату, і там дотримуються дуже суворої позиції щодо святкування Геловіну.
Місцева влада активно перешкоджає вечіркам та заходам, пов'язаним зі святом. Його вважають потенційно шкідливим для культури та таким, що заперечує ісламські принципи.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter