Без свиданий и конфет: в этих странах празднование Дня святого Валентина запрещено

День святого Валентина во многих странах – это долгожданный праздник для влюбленных пар. Впрочем, далеко не во всех странах празднование приветствуется или даже разрешается.

Несколько стран мира или ограничили, или вообще запретили празднование Дня святого Валентина – в основном из-за культурных или религиозных опасений, пишет BBC.

Интересно Не всегда солнечно и тепло: как испанцы греются зимой без отопления

В каких странах не празднуют День святого Валентина?

Иран

Иран – это страна, где существует наиболее последовательный и строгий запрет на празднование Дня святого Валентина. Еще с начала 2000-х годов власти противодействуют празднику и называют его "декадентской западной традицией".

Ежегодно перед 14 февраля правительственные учреждения начинают кампании, чтобы предотвратить распространение открыток, украшений в форме сердца и тому подобное. Полиция инспектирует магазины, конфискует товары и даже выносит штрафы продавцам.

Саудовская Аравия

Десятилетиями в Саудовской Аравии практически было запрещено праздновать День святого Валентина – впрочем, значительные социальные реформы при принце Мухаммеде бин Салмане привели к ослаблению этой политики с 2019 года, пишет National Geographic.

Северная Корея

В этой стране запрещен не только День всех влюбленных, но и все западные праздники. Любая попытка отмечать этот день частным образом имеет достаточно высокие риски. Зато правительство Северной Кореи призывает граждан праздновать другой праздник – "День сияющей звезды", отмечающий день рождения бывшего лидера Ким Чен Ира.

Пакистан

В Пакистане общенационального запрета на День святого Валентина нет, но консервативные религиозные деятели и политические группы достаточно активно выступают против любых празднований. в 2017 году правительство одной из провинций попыталось ненадолго криминализировать продажу товаров, связанных с праздником.

Малайзия и Индонезия

Федеральное правительство Малайзии не запрещает праздник, впрочем, два преимущественно мусульманских штата ввели строгие запреты на основе принципов шариата. Местные религиозные органы утверждают, что празднование поощряет добрачные отношения и угрожает кодексам скромности.

В Индонезии провинция Ачех также придерживается законов шариата и запрещает публичные мероприятия на День святого Валентина.

Что еще следует знать туристам за рубежом?