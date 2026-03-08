Германия меняет правила помощи: что теперь ждет украинских беженцев

В Германии реформируют систему социальной помощи для людей, которые не могут самостоятельно обеспечить прожиточный минимум. Парламент страны 5 марта одобрил изменения в программу Bürgergeld, которые ужесточают требования к получателям выплат и вводят новые правила для беженцев, в том числе из Украины.

Об этом сообщает издание DW. Согласно реформе, часть положений системы социальной поддержки пересмотрят, а получателей помощи будут активнее привлекать к рынку труда.

Что такое Bürgergeld?

Выплата Bürgergeld предназначена для людей, которые не имеют достаточных доходов для обеспечения базовых потребностей. Помощь могут получать как граждане Германии, так и иностранцы, которые имеют право на проживание или убежище.

Сейчас такую помощь ежемесячно получают около 5,5 миллионов человек. Среди них примерно 13% составляют граждане Украины, которые прибыли в страну после начала полномасштабной войны.

Размер помощи зависит от семейного статуса и возраста получателей:

одинокие взрослые – 563 евро в месяц;

пары – по 506 евро на человека;

дети – от 357 до 471 евро в зависимости от возраста;

беременные женщины и родители-одиночки могут получать повышенные суммы.

Кроме того, государство компенсирует расходы на жилье, отопление, воду и другие коммунальные услуги. Например, семья из двух взрослых и двух детей может получать около 2700 евро в месяц, если учесть аренду жилья примерно в 850 евро.



Германия меняет правила помощи / Фото Unsplash

Сколько украинцев получают помощь?

По состоянию на март 2025 года социальные выплаты получали около 701 тысячи украинских беженцев. Из них 502 тысячи – трудоспособные люди в возрасте от 15 до 66 лет. По данным немецкой статистики, среди трудоспособных украинцев:

58% пытаются найти работу, которая не требует профессионального образования;

36% ищут квалифицированную работу по специальности.

Интересно! Как передает DW, по данным Института исследований рынка труда, около 50% украинцев, прибывших в первые шесть месяцев после вторжения, смогли найти работу – на несколько лет раньше, чем это удалось мигрантам 2015 года.

Что изменится для украинских беженцев?

Реформа предусматривает более жесткие правила сотрудничества с центрами занятости – Jobcenter. За пропуск консультаций или отказ от сотрудничества вводятся санкции.

Новые правила предусматривают такую систему наказаний:

первый пропуск встречи – повторное приглашение;

второй пропуск – сокращение выплат на 30%;

третий пропуск – полное прекращение денежной помощи;

дальнейший отказ сотрудничать – прекращение оплаты жилья и отопления.

В то же время перед применением санкций человек имеет возможность объяснить причины пропуска – например, телефону или во время личной встречи.

Что стоит знать о трудоустройстве украинцев в Германии?

В Германии разработана инициатива, которая позволяет искателям убежища работать уже через три месяца пребывания, даже если их заявление еще не рассмотрено. Инициатива не касается украинцев, которые находятся в Германии по временной защите, но может повлиять на рынок труда в сферах, где они уже работают.