Германия намерена рассмотреть возможность возвращения трудоспособных украинцев на родину. Все для того, чтобы они помогли обеспечить безопасность в своей стране.

Такое предложение высказал премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в интервью Rheinische Post, пишет 24 Канал. По его словам, Германия не готова к размещению войск в Украине.

Почему Германия хочет высылать военнообязанных украинцев?

В своем заявлении Зёдер отметил уменьшение количества лиц, прибывающих в Германию, подчеркнув при этом, что значительное количество жителей остаются без легального статуса проживания. Он призвал к решительным действиям, выступая за последовательную репатриацию и депортацию тех, кто не вносит вклад в немецкий рынок труда.

Зёдер также выразил обеспокоенность относительно поддержки украинских беженцев, отметив, что, несмотря на широкую поддержку Украины, существует путаница вокруг того факта, что украинцы получают финансовую помощь в Германии, не делая при этом вклад в систему социального обеспечения.

Мир пока что не предвидится. Поэтому вполне законно рассмотреть возможность возвращения трудоспособных украинцев на родину для обеспечения безопасности в их стране,

– заявил он.

Кроме того, добавил, что действующая система страхования доходов способствует значительно более низкому представительству трудоустроенных украинцев в Германии по сравнению с другими европейскими странами. Зёдер подчеркнул насущную потребность в реформах, которые касаются не только новоприбывших украинцев.

В то же время премьер-министр Баварии выступил против того, чтобы Германия отправляла своих военных в Украину, мол, Россия на это не согласится.

Может ли Германия лишить украинцев выплат?