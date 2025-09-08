Репатриации и депортации: в Германии планируют "высылать" беженцев в Украину
- Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер предложил возвращение трудоспособных украинцев на родину для обеспечения безопасности.
- Политик указывает на их недостаточное участие в немецком рынке труда.
Германия намерена рассмотреть возможность возвращения трудоспособных украинцев на родину. Все для того, чтобы они помогли обеспечить безопасность в своей стране.
Такое предложение высказал премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в интервью Rheinische Post, пишет 24 Канал. По его словам, Германия не готова к размещению войск в Украине.
Почему Германия хочет высылать военнообязанных украинцев?
В своем заявлении Зёдер отметил уменьшение количества лиц, прибывающих в Германию, подчеркнув при этом, что значительное количество жителей остаются без легального статуса проживания. Он призвал к решительным действиям, выступая за последовательную репатриацию и депортацию тех, кто не вносит вклад в немецкий рынок труда.
Зёдер также выразил обеспокоенность относительно поддержки украинских беженцев, отметив, что, несмотря на широкую поддержку Украины, существует путаница вокруг того факта, что украинцы получают финансовую помощь в Германии, не делая при этом вклад в систему социального обеспечения.
Мир пока что не предвидится. Поэтому вполне законно рассмотреть возможность возвращения трудоспособных украинцев на родину для обеспечения безопасности в их стране,
– заявил он.
Кроме того, добавил, что действующая система страхования доходов способствует значительно более низкому представительству трудоустроенных украинцев в Германии по сравнению с другими европейскими странами. Зёдер подчеркнул насущную потребность в реформах, которые касаются не только новоприбывших украинцев.
В то же время премьер-министр Баварии выступил против того, чтобы Германия отправляла своих военных в Украину, мол, Россия на это не согласится.
Может ли Германия лишить украинцев выплат?
- Количество лиц в возрасте от 15 до 65 лет, которые получают социальную помощь Bürgergeld, возросло до 497 210. Среди них 317 250 женщин и 179 970 мужчин. Ее получают исключительно граждане Германии и украинцы, которым предоставлен статус защиты.
- На фоне таких цифр премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал отменить выплату социальной помощи Bürgergeld. По его мнению, наличие выплат может сдерживать многих украинцев от активного поиска работы в Германии.
- Тем временем Министерство труда Германии объявило о возможном прекращении социальных выплат для безработных украинцев, которые отказываются от предложений работы, начиная с 2026 года. Предусмотрены и санкции.