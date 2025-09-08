Німеччина має намір розглянути можливість повернення працездатних українців на батьківщину. Все для того, щоб вони допомогли забезпечити безпеку у своїй країні.

Таку пропозицію висловив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер в інтерв'ю Rheinische Post, пише 24 Канал. За його словами, Німеччина не готова до розміщення військ в Україні.

Чому Німеччина хоче висилати військовозобов'язаних українців?

У своїй заяві Зьодер відзначив зменшення кількості осіб, які прибувають до Німеччини, підкресливши при цьому, що значна кількість мешканців залишаються без легального статусу проживання. Він закликав до рішучих дій, виступаючи за послідовну репатріацію та депортацію тих, хто не робить внеску в німецький ринок праці.

Зьодер також висловив занепокоєння щодо підтримки українських біженців, зазначивши, що, попри широку підтримку України, існує плутанина навколо того факту, що українці отримують фінансову допомогу в Німеччині, не роблячи при цьому внеску до системи соціального забезпечення.

Мир поки що не передбачається. Тому цілком законно розглянути можливість повернення працездатних українців на батьківщину для забезпечення безпеки в їхній країні,

– заявив він.

Крім того, додав, що чинна система страхування доходів сприяє значно нижчому представництву працевлаштованих українців у Німеччині порівняно з іншими європейськими країнами. Зьодер підкреслив нагальну потребу в реформах, які стосуються не лише новоприбулих українців.

Водночас прем'єр-міністр Баварії виступив проти того, щоб Німеччина відправляла своїх військових в Україну, мовляв, Росія на це не погодиться.

Чи може Німеччина позбавити українців виплат?