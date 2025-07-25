Германия приостанавливает выдачу гуманитарных виз: как насчет украинцев

Германия продолжает принимать различные меры по приему людей, нуждающихся в защите. И последние события свидетельствуют о том, что некоторые гуманитарные программы сталкиваются с новыми ограничениями.

Так, Министерство внутренних дел Германии объявило о временном приостановлении своей программы по приему иностранцев, которые ищут гуманитарной защиты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BDI.

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Почему Германия приостановила выдачу гуманитарных виз?

В частности, в ответ на эскалацию проблем с безопасностью временно прекращен прием беженцев из Ливана. Большинство региональных программ, которые позволяли приглашать беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана, пока тоже не действуют.

Выдача гуманитарных виз по этим направлениям фактически приостановлена, что затрудняет возможность легального въезда для ряда категорий лиц,

– говорится в сообщении.

При этом МВД отметило, что может продолжать предоставлять особый порядок въезда для иностранных граждан, если это будет признано необходимым в интересах государства.

Между тем лица, которые сейчас проживают в Германии на основании гуманитарных виз, смогут продолжить свои разрешения на проживание по стандартной процедуре. Однако статус заявлений, которые сейчас находятся на рассмотрении, остается неопределенным.

Заметим, ранее стало известно, что Германия ужесточит правила получения соцпомощи.