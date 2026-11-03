Эти 4 гигиенические привычки украинцев удивляют немцев: они так не поступают

Оказывается, у украинцев и немцев совершенно разные взгляды на гигиену – даже когда речь идет об обычном купании, мытье рук или посещении сауны.

Многие гигиенические привычки немцев сильно отличаются от привычек украинцев – и мигранты, переезжающие в эту страну, постоянно удивляются этому, пишет "РадиоТрек".

Какие привычки немцев удивляют украинцев?

Длительное купание

Для многих украинцев ванна – это не только гигиена, но и один из способов отдохнуть и расслабиться. У многих дома есть скрабы, маски и ароматические масла, а ванну они могут принимать более часа.

Между тем в Германии распространен более экономный подход. Душ принимают быстро – всего за 5–6 минут. А вот ванну набирают реже. Одной из причин называют экономное использование ресурсов, в том числе и горячей воды.

Вода из крана

Многие украинцы не закрывают воду, когда чистят зубы или моют посуду. А вот немцы поступают иначе. Когда вода не нужна непосредственно – кран закрывается. Посуду часто моют в наполненной раковине или используют две отдельные емкости.

Правила посещения сауны

В Германии сауна очень часто является общей как для мужчин, так и для женщин – и пребывание там без одежды не считается чем-то необычным. А купальники могут даже быть запрещены из-за синтетических материалов. Но посетители обязательно должны соблюдать правила гигиены: подкладывать под тело полотенце.

Мытье рук

В Украине детей обычно приучают мыть руки сразу после прогулки, контакта с животными и перед едой. А вот в Германии отношение совсем не такое строгое – дети могут садиться за обед сразу после игры в песке.