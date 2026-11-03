Ці 4 гігієнічні звички українців вражають німців: вони цього не роблять

Чимало звичок німців щодо гігієни дуже відрізняються від тих, що мають українці – і мігранти, що переїздять до цієї країни, постійно цьому дивуються, пише "РадіоТрек".

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Які звички німців дивують українців?

Тривале купання

Для багатьох українців ванна – це не лише про гігієну, але й один зі способів відпочити й розслабитися. Багато людей мають вдома скраби, маски та ароматичні олії, а ванну можуть приймати понад годину.

Тим часом у Німеччині поширений ощадливіший підхід. Душ приймають швидко – всього за 5 – 6 хвилин. А ось ванну набирають рідше. Однією з причин називають економне використання ресурсів, зокрема і гарячої води.

Вода з крана

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Чимало українців не закривають воду, коли чистять зуби чи миють посуд. Натомість німці роблять не так. Коли вода не потрібна безпосередньо – кран закривається. Посуд часто миють у наповненій раковині або ж використовують дві окремі ємності.

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Правила відвідування сауни

У Німеччині сауна дуже часто спільна і для чоловіків, і для жінок – і перебування там без одягу не вважається чимось незвичайним. А купальники можуть навіть бути заборонені через синтетичні матеріали. Але відвідувачі обов'язково мають дотримуватися правил гігієни: підкладати під тіло рушник.

Миття рук

В Україні дітей зазвичай привчають мити руки одразу після прогулянки, контакту з тваринами та перед їжею. А ось у Німеччині ставлення зовсім не таке суворе – діти можуть сідати за обід одразу після гри в піску.