Гитлер Муссолини выиграл выборы на пост мэра в перуанском городе

Кандидат от партии "Ahora Nación" набрал 34,54 % действительных голосов в напряженной борьбе, в которой первые три места разделяли всего 42 голоса. Уже совсем скоро Гитлер Муссолини может стать мэром Керопальки, Уануко.

Региональные и муниципальные выборы 2026 года определят состав новых местных органов власти, которые будут управлять провинциями и округами в Перу. И на фоне результатов выборов один кандидат привлек особое внимание, ведь его зовут Гитлер Муссолини Симеон Флорес, пишет Infobae.

Как Гитлер Муссолини стал мэром?

Гитлер Муссолини победил на выборах мэра перуанского округа Керопалка, опередив ближайшего конкурента на 25 голосов. Избирательная комиссия уже опубликовала данные, согласно которым этот кандидат набрал 229 голосов, что в процентном соотношении составляет 34,54% всех признанных действительными бюллетеней.

Имя Гитлера Муссолини вызвало интерес и далеко за пределами страны – но нет свидетельств того, что политик разделяет взгляды двух людей, с которыми ассоциируется его имя: Адольфа Гитлера, лидера нацистского режима в Германии, и Бенито Муссолини, итальянского диктатора и основателя фашизма.

Это мое настоящее имя, и родители дали его мне при рождении,

– пояснил он.

Голосование в Керопальке стало частью более масштабного избирательного процесса – уже 4 октября в Перу состоялись региональные и муниципальные выборы 2026 года. В них приняли участие более 26 миллионов избирателей по всей стране.