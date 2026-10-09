Регіональні та муніципальні вибори 2026 року визначать нові місцеві органи влади, що керуватимуть провінціями та округами в Перу. І на тлі результатів виборів один кандидат привернув особливу увагу, адже його звати Гітлер Муссоліні Сімеон Флорес, пише Infobae.

Як Гітлер Муссоліні став мером?

Гітлер Муссоліні виграв на виборах мера перуанського округу Керопалка, обійшовши найближчого конкурента на 25 голосів. Виборча комісія вже опублікувала дані, згідно з якими цей кандидат набрав 229 голосів, що у відсотковому співвідношенні дорівнює 34,54% усіх бюлетенів, які визнали дійсними.

Інтерес до імені Гітлера Муссоліні виник і далеко за межами країни – але немає свідчень, що політик поділяє погляди двох людей, з якими асоціюється його ім'я: Адольфа Гітлера, лідера нацистського режиму в Німеччині, та Беніто Муссоліні, італійського диктатора та засновника фашизму.

Це моє справжнє ім’я, і батьки дали мені його при народженні,

– пояснив він.

Голосування у Керопальці стало частиною більш масштабного виборчого процесу – вже 4 жовтня у Перу відбулися регіональні та муніципальні вибори 2026 року. В них взяли участь понад 26 мільйонів виборців по всій країні.