Европа закрывает двери: где в 2026 году труднее всего получить гражданство

Получение гражданства в европейских странах часто становится настоящим вызовом для мигрантов. Процедуры натурализации отличаются по продолжительности, требованиям к языку, финансовой стабильности и интеграции в общество.

По данным Visit Ukraine, в 2026 году некоторые страны Европы остаются особенно сложными для натурализации.

В каких странах Европы труднее всего получить гражданство?

Швеция

Ранее Швеция отличалась сравнительно лояльной системой натурализации, но с 2026 года правила станут более строгими.

Продолжительность проживания: сейчас 5 лет, с планами увеличить до 8 лет.

Языковой уровень: обязательный тест на уровне B1, который проверяет как устное, так и письменное владение шведским.

Финансовые требования: стабильный доход около 20 000 крон в месяц.

Срок рассмотрения заявления: до 47 месяцев.

Стоимость подачи: сейчас около 120 евро, планируется повышение до 250 евро.

Двойное гражданство: разрешено.

В Швеции новые правила повышают требования к языковой подготовке и доводят до более длительного времени ожидания решения, что делает процесс более сложным, чем раньше.

Германия

Германия реформировала законодательство о гражданстве в 2024 году, сократив срок натурализации, но процесс все еще остается бюрократически сложным.

Продолжительность проживания: 5 лет.

Язык: уровень B1 немецкого, подтвержденный сертификатом.

Дополнительные требования: сдача теста о законодательстве, жизни в стране и знание истории.

Финансовая стабильность: подтверждение доходов, чтобы доказать, что кандидат способен самостоятельно себя обеспечивать.

Стоимость: около 255 евро.

Двойное гражданство: разрешено после реформы.

Немецкая процедура требует от мигрантов не только знания языка, но и активного понимания законов и культуры страны. Бюрократические формальности делают процесс длительным даже после сокращения минимального срока проживания.



Франция

Франция известна высокими языковыми и интеграционными требованиями, а также строгой проверкой финансовой стабильности.

Проживание: минимум 5 лет (для выпускников французских университетов – 2 года).

Язык: уровень B2, что требует уверенного владения устным и письменным французским языком.

Экзамены: тест на интеграцию и знание общества, включая культурные нормы и права человека.

Финансовая проверка: нужно подтвердить стабильный доход.

Стоимость: 255 евро.

Двойное гражданство: разрешено.

Во Франции акцент делается не только на продолжительности проживания, но и на реальном уровне интеграции в общество. Кандидаты должны показать знание языка и способность полноценно участвовать в жизни страны.

Испания

Испания имеет одну из самых длинных процедур натурализации в Европе, что делает получение паспорта настоящим испытанием.

Проживание: 10 лет.

Язык: базовый уровень A2.

Экзамены: знание культуры и государственного устройства.

Присяга: после одобрения необходимо принести присягу королю Испании.

Стоимость: около 104 евро.

Двойное гражданство: разрешено только для граждан определенных стран.

Длительные сроки проживания и обязательная присяга делают процесс испанской натурализации долгим и формальным, даже если языковые требования не очень высокие.

Италия

Италия отличается сложной бюрократией и длительным рассмотрением заявлений.

Проживание: 10 лет (для граждан ЕС – 4 года).

Язык: уровень B1.

Финансовая стабильность: подтверждение стабильного дохода.

Срок рассмотрения: 24 – 36 месяцев.

Стоимость: около 250 евро.

Двойное гражданство: разрешено.

Получение гражданства в Италии требует терпения и внимания к документам, а также достаточного знания языка.

Австрия

Австрийская система считается одной из самых строгих в Европе.

Проживание: 10 лет, из которых 5 лет – постоянное проживание.

Язык: уровень B1 немецкого.

Экзамены: тест на гражданство и интеграцию.

Финансовая стабильность: необходимо подтвердить самостоятельность.

Стоимость: более 1 300 евро.

Двойное гражданство: обычно не разрешено.

Строгие условия делают австрийскую натурализацию сложной даже для людей, которые долго живут и работают в стране.



Дания

Дания устанавливает одни из самых жестких требований к натурализации в Европе.

Проживание: около 9 лет.

Язык: уровень B2.

Экзамены: сложный тест на гражданство и знание датской культуры.

Церемония: обязательное рукопожатие с государственным чиновником при получении паспорта.

Стоимость: около 800 евро.

Двойное гражданство: разрешено.

Дания требует от кандидата активного участия в жизни общества и высокого уровня владения языком.

Швейцария

Процесс натурализации в Швейцарии многоуровневый: решение принимают федеральная власть, кантон и местная община.

Проживание: 10 лет.

Язык: уровень A2 письменно, B1 устно.

Интеграция: активное участие в местной жизни является обязательным.

Стоимость: от 90 евро + местные сборы.

Двойное гражданство: разрешено.

В Швейцарии важно не только знать язык, но и демонстрировать активную интеграцию в местное сообщество.

Норвегия

После разрешения на двойное гражданство количество заявлений на натурализацию в Норвегии возросло.

Проживание: 5 – 8 лет.

Язык: уровень B1.

Экзамены: знание общества и культуры.

Стоимость: около 555 евро.

Двойное гражданство: разрешено.

Норвегия сочетает проверку знаний и требования к времени проживания в стране, что делает процесс относительно сложным, но достижимым для интегрированных мигрантов.

Интересно! Как отмечает NomeFy, одной из главных стран, где проще всего попасть в ЕС и через несколько лет подать на гражданство, считают Португалию.

В июле президент Зеленский подписал закон о множественном гражданстве. Украинский лидер сказал, что приоритетными являются те страны, в которых проживает много украинцев, а также те, которые активно поддерживают Украину во время российской агрессии.