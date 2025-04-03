Италия ужесточила требования для получения гражданства: что стоит знать

Ранее наличие итальянских корней было достаточным для того, чтобы человеку выдали гражданство Италии. Однако недавно правительство ужесточило правила выдачи гражданства по происхождению.

Теперь тем людям, которые имеют итальянские корни, стало труднее получить паспорт страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Новые требования для получения гражданства Италии по происхождению

Ранее право на получение гражданства имел любой, чьи предки были итальянцами и жили в стране после 17 марта 1861 года, когда было создано Королевство Италия.

Однако теперь все стало значительно сложнее. 28 марта правительство Италии ужесточило правила получения гражданства по происхождению.

Согласно новым правилам, заявители должны:

Иметь по крайней мере одного итальянского отца или дедушку или бабушку;

Продемонстрировать знание итальянского языка, что ранее было необходимо только для натурализации через проживание или брак.

Сдать квалификационный экзамен – это государственный экзамен из 5 частей, который проводится несколько раз в год. Или эквивалентный тест высшего уровня для тех, кто не проживает в Италии.

Заявителям не обязательно жить в Италии, однако они все же должны прожить в стране 3 года, чтобы иметь право на подачу заявки.

Закон передадут в парламент для ратификации через 60 дней, и в него еще могут внести некоторые изменения. Однако новые заявки на гражданство уже должны соответствовать этим требованиям.