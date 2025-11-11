Один невероятный греческий остров платит 18 000 евро за переезд туда: причина необычная

Удаленный греческий остров в Эгейском море может предложить серьезную поддержку для семей, которые решат туда переехать. Все это – из-за стремления увеличить стремительно сокращающееся население.

Наибольшая численность населения на этом греческом острове составляет около 65 человек – и только летом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Поэтому для того, чтобы привлечь новых жителей, остров планирует выплачивать по 500 евро в месяц в течение трех лет людям, что решат туда переехать.

Почему греческий остров платит за переезд?

В общем община Антикитеры выплатит людям, что переедут на остров, 18 тысяч евро. Деньги обязалась выплачивать греческая православная церковь – так она хочет возродить общину острова, что сейчас стремительно сокращается.

Летом количество людей, проживающих на острове возрастает до 65 – и из-за того, что много молодых островитян переезжают в поисках работы, за последние 40 лет население острова сократилось примерно на 300 человек, пишет Greek Reporter.

Нам нужны молодые семьи, достаточно большие, чтобы сделать Антикитеру живой и полной детских голосов,

– заявил мэр острова Андреас Хохалакис.

До прошлого года школа на острове не работала в течение 24 лет – но сейчас она снова открылась после того, как на остров переехала молодая семья. Кроме того, в 2023 году на Антикитеру переехали еще четыре молодые семьи.

Впрочем, для того, чтобы получить помощь от острова, местные власти должны одобрить кандидата – и наибольшие шансы имеют люди, квалифицированные в профессиях, способствующих экономике острова: строительство, рыболовство, пекарство и тому подобное.

В течение года на острове работает одна кофейня, которая одновременно является и продуктовым магазином. Также на острове есть один хостел для туристов. Крошечный остров занимает примерно девять квадратных миль и известен своей дикой красотой с низкими холмами, кустарниками и крутыми известняковыми скалами, а также маленькими песчаными и галечными пляжами.