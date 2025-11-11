Один неймовірний грецький острів платить 18 000 євро за переїзд туди: причина незвична

Віддалений грецький острів у Егейському морі може запропонувати серйозну підтримку для родин, що вирішать туди переїхати. Все це – через прагнення збільшити населення, що стрімко скорочується.

Найбільша чисельність населення на цьому грецькому острові становить близько 65 осіб – і лише влітку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Тож для того, аби привабити нових мешканців, острів планує виплачувати по 500 євро на місяць протягом трьох років людям, що вирішать туди переїхати.

Чому грецький острів платить за переїзд?

Загалом громада Антикітери виплатить людям, що переїдуть на острів, 18 тисяч євро. Гроші зобов'язалася виплачувати грецька православна церква – так вона хоче відродити громаду острова, що зараз стрімко скорочується.

Влітку кількість людей, що проживають на острові зростає до 65 – та через те, що багато молодих острів'ян переїздять у пошуках роботи, за останні 40 років населення острова скоротилося приблизно на 300 осіб, пише Greek Reporter.

Нам потрібні молоді сім’ї, достатньо великі, щоб зробити Антикітеру живою та сповненою дитячих голосів,

– заявив мер острова Андреас Хохалакіс.

До минулого року школа на острові не працювала протягом 24 років – але зараз вона знову відкрилася після того, як на острів переїхала молода родина. Окрім того, у 2023 році на Антикітеру переїхали ще чотири молоді сім'ї.

Втім, для того, аби отримати допомогу від острова, місцева влада має схвалити кандидата – і найбільші шанси мають люди, що кваліфіковані у професіях, що сприятимуть економіці острова: будівництво, рибальство, пекарство тощо.

Протягом року на острові працює одна кав'ярня, яка водночас є й продуктовим магазином. Також на острові є один хостел для туристів. Крихітний острів займає приблизно дев'ять квадратних миль та відомий своєю дикою красою з низькими пагорбами, чагарниками та крутими вапняковими скелями, а також маленькими піщаними і гальковими пляжами.