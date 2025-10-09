Многие люди имеют четкий утренний ритуал: проснуться и выпить чашку чая или кофе. Впрочем, в отеле путешественникам все же советуют воздержаться от пользования чайником.

Перед тем как готовить себе горячий напиток в отеле, следует дважды подумать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Travel+Leisure.

Почему не стоит пользоваться чайником в отеле?

Большинство отелей все же чистит свои чайники перед тем как в номер заселяются новые гости, это все же не гарантировано. В большинстве случаев эти приборы только ополаскивают перед новыми туристами – а, возможно, не делают его и вообще.

Очень часто предметы, которых часто касаются, остаются без внимания во время уборки – например декоративные подушки, пульты дистанционного управления и телефоны, но о чайниках большинство гостей в отелях не задумываются.

Впрочем, чайники могут быть действительно грязными. Причина проста – гости часто используют их для всего, кроме приготовления чая и кофе. Каждые несколько лет в соцсетях появляются неприятные истории о гостиничных чайниках

Чайник часто используется для варки риса, подогрева маленьких полотенец и чистки/стирки нижнего белья,

– написал один пользователь Reddit.

А потому, что отели не ожидают такого поведения от своих гостей, чайники глубоко очищают не так часто. Поэтому для собственной гигиены все же советуют избегать использования этих предметов в гостиничных номерах.

Но чайник – это не единственная грязная вещь, на которую можно встретить в гостиничном номере, пишет Forbes. Вот еще несколько предметов, к которым стоит относиться с осторожностью:

Шторы. Не стоит считать, что шторы в комнате чистые: нужно достаточно много усилий, чтобы снять их, постирать и повесить обратно, поэтому делают это в отелях нечасто.

Ведро для льда. На удивление, даже такая мелочь может содержать немало микробов, ведь гости также часто используют ведро не по его прямому назначению.

На что еще нужно обратить внимание во время путешествия?