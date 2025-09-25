Годами тысячи людей верили, что бронирование билетов на самолет в понедельник и вторник позволит сэкономить очень много денег, сообщает 24 Канал со ссылкой на Travel+Leisure. Впрочем, оказывается, это неправда.

Когда лучше всего бронировать билеты на самолет?

Слухи о том, что бронирование билетов в самом начале недели может сэкономить много денег, появились не вчера, и многие ждали понедельника и вторника, чтобы приобрести желанные билеты. Впрочем, по данным Google Flights, эти слухи неправдивы. Один из менеджеров Google, Джеймс Брайер, рассказал, что хоть воскресенье традиционно и является самым дорогим днем, а вторник – самым дешевым, все совсем не так однозначно.

Стоит знать, что вы не сэкономите много, бронируя в любой конкретный день недели, – поделился он.

Дело в том, что разница в стоимости билетов в воскресенье и понедельник–вторник составляет всего 1,3%. Поставщики данных постоянно обновляют цены на билеты – это происходит не раз в день, а ежеминутно, и иногда даже ежесекундно. Поэтому избрание конкретного дня для того, чтобы бронировать билеты – это не лучшая стратегия.

Впрочем, все же есть конкретные способы сэкономить деньги при бронировании. Покупать билеты на международные рейсы советуют по крайней мере за 49 дней до полета для того, чтобы получить лучшие цены. А вот на внутренние рейсы нужно определиться с датой поездки за 39 дней.

И несмотря на то, что день бронирования не имеет большого значения, именно дата полета может помочь сэкономить. Лететь в первые дни недели, с понедельника по среду, дешевле, чем в выходные – и так можно сэкономить до 13%.

Также иногда лучше искать билеты вперед и назад отдельно, пишет Forbes. Иногда билеты в один конец от разных перевозчиков дешевле, чем два билета туда и обратно от одной авиакомпании. К тому же есть еще один лайфхак, который, впрочем, подойдет далеко не для всех людей.

Путешествуйте спонтанно. Обычно люди сначала выбирают, куда хотят поехать, а уже тогда подыскивают билеты. Впрочем, можно поступить наоборот: поискать дешевые билеты, а уже под них подстроить свою поездку.

