Чимало людей мають чіткий ранковий ритуал: прокинутися та випити чашку чаю чи кави. Втім, в готелі мандрівникам все ж радять утриматися від користування чайником.

Перед тим як готувати собі гарячий напій в готелі, слід двічі подумати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Travel+Leisure.

Цікаво Популярна країна ЄС продовжила статус захисту для українців, однак є "але"

Чому не варто користуватися чайником у готелі?

Більшість готелів все ж чистить свої чайники перед тим як у номер заселяються нові гості, це все ж не гарантовано. У більшості випадків ці прилади тільки ополіскують перед новими туристами – а, можливо, не роблять його й взагалі.

Дуже часто предмети, яких часто торкаються, залишаються поза увагою під час прибирання – як-от декоративні подушки, пульти дистанційного керування та телефони, але про чайники більшість гостей в готелях не замислюються.

Втім, чайники можуть бути справді брудними. Причина проста – гості часто використовують їх для всього, окрім приготування чаю та кави. Кожні кілька років у соцмережах з'являються неприємні історії про готельні чайники

Чайник часто використовується для варіння рису, підігріву маленьких рушників та чищення/прання спідньої білизни,

– написав один користувач Reddit.

А через те, що готелі не очікують такої поведінки від своїх гостей, чайники глибоко очищують не так часто. Тож задля власної гігієни все ж радять уникати використання цих предметів у готельних номерах.

Але чайник – це не єдина брудна річ, на яку можна натрапити у готельному номері, пише Forbes. Ось ще кілька предметів, до яких варто ставитися з обережністю:

Штори. Не варто вважати, що штори у кімнаті чисті: потрібно досить багато зусиль, аби зняти їх, випрати та повішати назад, тож роблять це у готелях нечасто.

Не варто вважати, що штори у кімнаті чисті: потрібно досить багато зусиль, аби зняти їх, випрати та повішати назад, тож роблять це у готелях нечасто. Відро для льоду. На диво, навіть така дрібничка може містити чимало мікробів, адже гості також часто використовують відро не за його прямим призначенням.

На що ще потрібно звернути увагу під час подорожі?