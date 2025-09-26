Для людей, що мають досить гнучкий графік, найкращий час для подорожей часто настає не в пік сезону, а в більш спокійні місяці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Travel+Leisure.

Цікаво Можна доїхати без пересадки за 10 годин чи менше: ось куди відправитися за кордон

У повільний сезон Італія може розкрити свою зовсім іншу, незвичну для туристів неквапливу сутність. І знакові місця, як-от історичні пам'ятки Риму, канали Венеції та художні галереї Флоренції стають в рази доступнішими для мандрівників.

Коли найкраще їхати до Італії?

Якщо ви мрієте про те, аби прогулятися руїнами Помпеїв без натовпів, переглянути шедеври епохи Відродження у Флоренції та відвідати римський Колізей без годинних черг, краще перенести омріяну літню відпустку на інший сезон.

Виявляється, період з листопада по березень – це найкращий час для спокійної відпустки в Італії, коли оживає справжня чарівність країни, а вулиці наповнені не туристами, а місцевими мешканцями.

Взимку, наприкінці осені та на самому початку весни ціни у преміальних готелях падають, тож можна знайти чудові номери за значно нижчою ціною, ніж в сезон. Окрім того, з меншою кількістю гостей персонал має більше часу для щирого спілкування, і є більше шансів отримати найкращий номер.

Повільний сезон Італії – це свято "справжнього людського зв'язку". Якщо хочеться зазирнути у повсякденне життя місцевих жителів та відпочити у неспішному, розслабленому темпі, тоді зимова поїздка може стати найкращим варіантом.



Зимова поїздка до Італії може бути чудовим вибором / Фото Pexels

Окрім того, період з вересня по листопад – це час вина, оливкової олії та трюфелів, тож якщо одна з головних цілей поїздки – насолодитися місцевою їжею, тоді подорож восени може запропонувати чимало переваг. А мінливі осінні пейзажі та прохолодні температури створюють ідеальні умови для подорожі сільською місцевістю, пише Lonely planet.

Натомість період з грудня по березень – це пік сезону у Альпах, адже засніжені схили приваблюють лижників чи не з усієї Європи. А великі міста починають прикрашати до різдвяних ярмарків вже у листопаді, і там можна насолодитися живою музикою, смачною вуличною їжею та катанням на ковзанах просто неба.

Які ще новини про Італію варто знати?