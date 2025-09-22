Поїхати за кордон зараз можна автобусом, власним автомобілем чи залізницею, повідомляє 24 Канал з посиланням на Visit Ukraine. Втім, у перших двох випадках розрахувати час поїздки точно буде непросто, адже майже неможливо передбачити, скільки доведеться чекати на кордоні.

Куди можна дістатися без пересадок і швидко?

Міжнародне залізничне сполучення в Україні зараз активно розвивається, і тому є чимало варіантів для відпустки – і не потрібно буде навіть пересідати з одного маршруту на інший, або ж їхати дуже довго.

Наразі потягом можна дістатися з України до 7 країн Європи.

Польща

Перший і найбільш очевидний варіант – це подорож до Польщі. Кілька потягів до цієї країни курсують щоденно, і з кількох міст України можна дістатися до Перемишля, Хелму та Варшави. Наприклад, потяг №67/68 "Київ - Варшава - Київ" відправляється з української столиці щодня о 19:57 та прибуває до Варшави об 11:40.

А ось потяг, що вирушає до Варшави з Чернівців, вирушає з українського міста о 7 ранку, а прибуває до Польщі о 15: 56.

Австрія

Кілька потягів до Відня курсують щодня. Зокрема, поїхати до столиці Австрії можна з Чопу, або ж з Києва. А у 2025 році маршрут Київ-Відень має стати на 3 години швидшим та отримати багато додаткових місць завдяки ще одному вагону.

Угорщина

Дістатися столиці Угорщини, Будапешта, можна з Києва та Мукачево. Також можна доїхати до міста Захонь з Чопу.

Словаччина

Дістатися до столиці Словаччини без пересадок потягом, на жаль, не вийде – втім, можна доїхати до міста Кошице, якщо сісти на потяг №967/960 “Мукачево - Кошице - Мукачево”, що курсує щодня. Він вирушає о 14:45, а прибуває о 18:17.

Чехія . Потяг з Києва до Чехії курсує щодня, але поїздка триватиме досить довго – понад 32 години. Все через те. що потяг їде через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Мукачево та Чоп. А тоді він зупиняється та проїжджає практично через усю Словаччину.

. Потяг з Києва до Чехії курсує щодня, але поїздка триватиме досить довго – понад 32 години. Все через те. що потяг їде через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Мукачево та Чоп. А тоді він зупиняється та проїжджає практично через усю Словаччину. Румунія . До Бухареста також можна дістатися потягом. Але якщо сісти на нього у Києві, в дорозі доведеться провести 27 годин.

. До Бухареста також можна дістатися потягом. Але якщо сісти на нього у Києві, в дорозі доведеться провести 27 годин. Молдова. Потяг курсує по парних та непарних числах, а в дорозі доведеться провести трохи більше, ніж 19 годин.

Що ще про подорожі за кордон варто знати?