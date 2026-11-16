Деньги могут быть изъяты: вот что нужно знать о хранении наличных в Германии

В Германии нет ограничений на хранение наличных денег дома – но большие суммы могут вызвать серьезные вопросы у правоохранительных органов. Поэтому лучше знать, какая именно сумма может считаться приемлемой.

Большие накопления наличных денег дома могут вызвать серьезные вопросы у правоохранительных органов – а вот если произойдет кража, страховая компания не покроет все убытки, пишет Юрий Демченко.

Существует ли в Германии лимит на хранение наличных?

Юрист сообщил, что немецкое законодательство не устанавливает максимальной суммы наличных, которую разрешено хранить дома. Но в стране все же существуют довольно строгие правила борьбы с отмыванием денег.

И суммы свыше 10 000 евро могут вызвать у правоохранительных органов дополнительные вопросы относительно их происхождения. Если владельцу не удастся объяснить, как именно он получил эти деньги, это может привести к дальнейшим проверкам.



Адвокат не советует хранить дома большие суммы наличных / Фото Pexels

Адвокат также отметил, что полицейские могут обнаружить большие сбережения во время обысков – например, если человека подозревают в совершении преступлений и правоохранительные органы получат соответствующее разрешение на проведение следственных действий.

А если есть основания, деньги могут изъять – при этом их владельцу придется объяснять законность происхождения средств. Помимо полиции, проверку при определенных обстоятельствах может проводить также Finanzamt. Впрочем, по словам юриста, такие случаи происходят нечасто, а обычно они имеют конкретные основания.

Итак, 10 000 евро – это не законодательное ограничение на хранение наличных, но эта сумма при определенных обстоятельствах может привлечь внимание контрольных органов.