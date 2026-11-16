Гроші можуть забрати: ось що треба знати про зберігання готівки в Німеччині

Великі заощадження готівкою вдома можуть викликати серйозні запитання у правоохоронців – а ось якщо трапиться крадіжка, страхова компанія не покриє усі втрати, пише Юрій Демченко.

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Чи є в Німеччині ліміт на зберігання готівки?

Юрист повідомив, що німецьке законодавство не встановлює максимальної суми готівки, яку дозволено зберігати вдома. Але у країні все ж існують досить суворі правила боротьби з відмиванням грошей.

І суми понад 10 000 євро можуть викликати у правоохоронців додаткові запитання щодо їхнього походження. Якщо власникові не вдасться пояснити, як саме він отримав ці гроші, це може призвести до подальших перевірок.

Адвокат не радить зберігати вдома великі суми готівки / Фото Pexels

Адвокат також зауважив, що поліціянти можуть виявити великі заощадження під час обшуків – наприклад, якщо людину підозрюють у скоєнні злочинів та правоохоронці отримають відповідний дозвіл на проведення слідчих дій.

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А якщо є підстави, гроші можуть вилучити – тим часом їхньому власнику доведеться пояснювати законність походження коштів. Окрім поліції, перевірку за певних обставин може проводити також Finanzamt. Втім, за словами юриста, випадки такі трапляються нечасто, а зазвичай вони мають конкретні підстави.

Отож, 10 000 євро – це не законодавче обмеження на зберігання готівки, але ця сума за певних обставин може привернути увагу органів контролю.