В каких странах Европы хуже всего железнодорожное сообщение: неожиданный ответ

Пользование железной дорогой в ЕС в 2024 году достигло рекордного максимума – тогда люди совершили 8,7 миллиарда поездок! Впрочем, состояние железнодорожного транспорта в странах-членах остается совершенно разным.

Несмотря на развитие авиационного транспорта и доступ к автомобилям, железная дорога все еще остается невероятно популярной. Но её развитие на континенте очень неравномерно, пишет Euronews.

Где в Европе больше всего путешествуют по железной дороге?

Согласно данным Евростата, только в 2024 году люди в ЕС отправлялись в поездки по железной дороге 8,7 миллиарда раз, что в целом составило 444,5 миллиарда пассажиро-километров – а это самый высокий показатель за последние годы.

Что такое пассажиро-километры?

Пассажиро-километры – это единица измерения пассажирских перевозок, которую определяют произведением числа пассажиров на расстояние их перевозок, выраженную в километрах.

Наибольший общий вклад в показатели перевозок сделали Германия и Франция, а сразу за ними идет Италия. А вот наименьшее количество пассажиро-километров зафиксировали в Литве и Эстонии. Но делает ли это железные дороги этих стран худшими в Европе?



Какая страна имеет худшую железную дорогу?

Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться, ведь может зависеть от нескольких факторов. Например, можно сказать, что худшие железные дороги имеют Исландия, Кипр, Андорра, Мальта и Сан-Марино – ведь в этих странах их нет в принципе.

Но пассажиры сходятся на том, что худшая ситуация с поездами сейчас в Греции, пишет The Telegraph. Поезда, соединяющие Афины и Салоники, курсируют каждые несколько часов, и большая часть расписания заполнена автобусами, что в Греции часто практически заменяют железную дорогу.

А наводнения 2023 года привели практически к коллапсу всей сети. В некоторых туристических районах курсируют обзорные поезда, например железная дорога Одонтотос, и не так давно ее движение также пришлось остановить из-за оползней.

Страдает в Греции также международное сообщение по железной дороге – когда-то существовали линии в Софию, Скопье, Бухарест, Берлин и Турцию, но сейчас большинство из них не работают.

В каких странах поезда больше всего опаздывают?

Некоторые могут поспорить, что соответствие графику – это самое важное в железной дороге, и поэтому худшей является та, где поезда чаще всего опаздывают. В таком случае "побеждает" Словения – там, по оценкам 2023 года, только 56% поездов прибывают вовремя, пишет Express.

Также в самом низу списка оказались такие страны:

Чехия – 76% поездов прибывают по расписанию;

Венгрия – 74% поездов;

Италия – 67%;

Германия – 64%.

Где еще в мире вообще нет железной дороги?

Железная дорога кажется чрезвычайно удобным способом передвижения, что якобы существует везде – и по крайней мере 8 стран за пределами Европы также ее не имеют и используют альтернативные методы путешествия.

Причин отсутствия железной дороги может быть множество: от экономической нецелесообразности и сложного ландшафта до исторических конфликтов и невероятно маленького населения. Вот где железной дороги нет вообще: