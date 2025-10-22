Три самых переоцененных города в Испании: туристы постоянно на них жалуются

Многие мечтают об отпуске в Испании – особенно учитывая то, что даже в октябре у моря все еще достаточно тепло. Но при выборе города для поездки следует учесть несколько важных факторов.

Не все города Испании одинаково подходят для отдыха – и немало туристов, посетив некоторые курортные точки, возвращаются домой недовольными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какие испанские города худшие для отдыха?

Эксперты по отпускам Роб Брукс недавно попросил своих подписчиков поделиться наиболее переоцененными точками для отдыха – и три популярные направления в Испании получили больше всего голосов. В частности говорится об Ибице. Марбелье и Тенерифе. На почетное упоминание заслуживает также и город Бенидорм, который многие туристы считают городом с "сплошной жареной едой и мальчишниками вечеринками".

Кроме того, очень много людей оказались разочарованы отдыхом на Канарских островах – и в частности на Тенерифе.

И эксперт убежден, что главное во время поездки в любой город – это иметь реалистичные ожидания, хотя порой это бывает непросто.

Каждое направление имеет свои плюсы и минусы, но когда вы едете куда-то с огромными ожиданиями, вы будто настраиваете себя на провал, – поделился он.

Ибица, привлекающая туристов вечеринками и активной ночной жизнью, критикуется этими же туристами из-за переполненности, грязь и стресс, а также из-за цен на аренду, растущих ежегодно. То же самое происходит и на Тенерифе: только в течение последнего года количество путешественников там выросло на 2 миллиона.

Какие города в Испании наиболее опасны?

При выборе города для отдыха следует учитывать также и уровень преступности, пишет Idealista. И перечень городов, где она самая высокая, существенно отличается от первого списка.

в 2025 году Барселона занимает первое место в рейтинге зарегистрированных преступлений в Испании – на 100 тысяч жителей приходится 8563 преступления. Карманные кражи и похищения телефонов уже давно стали практически "визитной карточкой" города.

Второе место занимает столица Испании – Мадрид. Зато на третьем оказалась Севилья.

