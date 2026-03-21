Денег станет меньше: Ирландия пересмотрит помощь украинским беженцам

В Ирландия правительство заявило о постепенном сокращении финансовой поддержки гражданам, которые предоставляют жилье украинским беженцам. Речь идет о программе Accommodation Recognition Payment (ARP), введенной после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Об изменениях сообщил Колм Брофи во время выступления в парламенте, передает The Irish Times.

Что изменится для украинских беженцев в Ирандии?

По его словам, программу планируют постепенно свернуть – она будет действовать до марта 2027 года, после чего будет полностью прекращена. В ближайшее время размер ежемесячной выплаты уменьшат с 600 до 400 евро.

Пришло время для завершения этой схемы,

– подчеркнул министр, объяснив, что правительство стремится поэтапно отказаться от временных механизмов поддержки.

Важно! Благодаря программе ARP жилье в Ирландии получили около 42 тысяч граждан Украины – их разместили в более 23 тысячах домохозяйств по всей стране. Ежемесячные расходы государства на эти выплаты составляют примерно 14,5 миллиона евро.

В то же время правительство планирует изменить подход к размещению беженцев и отказаться от практики использования гостиниц. По словам чиновников, это позволит вернуть гостиничный фонд туристической отрасли и местным общинам.



Ирландия пересмотрит помощь украинским беженцам

Что этому предшествовало?

Как отмечает BreakingNews.ie, сокращение выплат является частью более широкой политики Ирландии по постепенному завершению экстренных программ помощи украинцам. Правительство отмечает, что все больше граждан Украины самостоятельно находят жилье и интегрируются в обычный рынок аренды.

Выплаты по программе ARP уже неоднократно менялись:

сначала они составляли 400 евро,

впоследствии были повышены до 800 евро,

а в 2024 году снижены до 600 евро.

По оценкам правительства, эта программа частично влияла на рынок аренды, стимулируя владельцев жилья выходить из частного сектора. Таким образом, Ирландия постепенно переходит от кризисных решений к долгосрочной политике в сфере жилья и поддержки беженцев.

В каких странах стало меньше украинских беженцев?

По состоянию на конец 2025 года около 4,35 миллиона граждан Украины находились под временной защитой в странах Европейского Союза. Несмотря на то, что общее количество остается значительным, в ряде государств зафиксировали постепенное сокращение числа украинских беженцев.

Такая динамика может свидетельствовать как о возвращении части людей в Украину, так и об их перемещении в другие страны Европы в поисках работы, жилья или лучших условий проживания. В частности, течение последнего месяца количество украинцев с временной защитой уменьшилось во Франция, Эстония, Латвия и Бельгия.