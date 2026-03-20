Особенно уязвимой группой оказались женщины, которые оценивают свои возможности на новом месте значительно ниже, чем мужчины. Об этом говорится в исследовании Программы развития ООН о влиянии войны на украинскую молодежь в 2025 году.

Кто сталкивается с наибольшими барьерами?

Согласно исследованию, украинки за рубежом чаще сталкиваются с ограниченным доступом к:

высокооплачиваемой работе,

покупке или аренде жилья,

качественной медицине,

возможностям для досуга,

открытию собственного бизнеса.

Исследователи отмечают, что ключевыми препятствиями для трудоустройства женщин являются:

нехватка соответствующих вакансий на местных рынках труда,

сложности из-за наличия детей и необходимости ухода за ними.

Особенно уязвимыми являются две группы:

Женщины, которые не могут найти работу по специальности и вынуждены соглашаться на низкоквалифицированный труд. Матери с маленькими детьми, которые не имеют возможности работать полный рабочий день.

Эксперты подчеркивают, что это формирует дополнительный разрыв между мужчинами и женщинами в процессе интеграции в новое общество.



Матери с маленькими детьми не имеют возможности работать полный рабочий день / Фото Unsplash

Как насчет адаптации за рубежом?

Отдельное внимание исследование уделяет социальной адаптации украинцев за рубежом. Оказалось, что она напрямую зависит от уровня доходов. В частности:

около 31% респондентов активно строят новые социальные связи,

16% остаются в социальной изоляции.

Причиной изоляции часто становится нехватка средств, которая ограничивает доступ к:

культурным мероприятиям,

общению и новым знакомствам,

возможностям интеграции.

Таким образом формируется "замкнутый круг": без финансовых ресурсов сложно интегрироваться, а без интеграции – улучшить экономическое положение.

Справка. Как говорится на сайте Евростата, по состоянию на декабрь 2025 года около 4,35 миллиона граждан Украины находятся под временной защитой. Наибольшее количество украинских беженцев приняла Германия – более миллиона человек. На втором месте – Польша, где проживают сотни тысяч украинцев, а замыкает тройку Чехия, которая также остается одним из ключевых направлений для переселенцев.

