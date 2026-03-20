Особенно уязвимой группой оказались женщины, которые оценивают свои возможности на новом месте значительно ниже, чем мужчины. Об этом говорится в исследовании Программы развития ООН о влиянии войны на украинскую молодежь в 2025 году.
Кто сталкивается с наибольшими барьерами?
Согласно исследованию, украинки за рубежом чаще сталкиваются с ограниченным доступом к:
- высокооплачиваемой работе,
- покупке или аренде жилья,
- качественной медицине,
- возможностям для досуга,
- открытию собственного бизнеса.
Исследователи отмечают, что ключевыми препятствиями для трудоустройства женщин являются:
- нехватка соответствующих вакансий на местных рынках труда,
- сложности из-за наличия детей и необходимости ухода за ними.
Особенно уязвимыми являются две группы:
- Женщины, которые не могут найти работу по специальности и вынуждены соглашаться на низкоквалифицированный труд.
- Матери с маленькими детьми, которые не имеют возможности работать полный рабочий день.
Эксперты подчеркивают, что это формирует дополнительный разрыв между мужчинами и женщинами в процессе интеграции в новое общество.
Матери с маленькими детьми не имеют возможности работать полный рабочий день / Фото Unsplash
Как насчет адаптации за рубежом?
Отдельное внимание исследование уделяет социальной адаптации украинцев за рубежом. Оказалось, что она напрямую зависит от уровня доходов. В частности:
- около 31% респондентов активно строят новые социальные связи,
- 16% остаются в социальной изоляции.
Причиной изоляции часто становится нехватка средств, которая ограничивает доступ к:
- культурным мероприятиям,
- общению и новым знакомствам,
- возможностям интеграции.
Таким образом формируется "замкнутый круг": без финансовых ресурсов сложно интегрироваться, а без интеграции – улучшить экономическое положение.
Справка. Как говорится на сайте Евростата, по состоянию на декабрь 2025 года около 4,35 миллиона граждан Украины находятся под временной защитой. Наибольшее количество украинских беженцев приняла Германия – более миллиона человек. На втором месте – Польша, где проживают сотни тысяч украинцев, а замыкает тройку Чехия, которая также остается одним из ключевых направлений для переселенцев.
Что известно об ограничениях для украинских беженцев?
- Чехия выступила с инициативой изменить условия предоставления временной защиты для украинцев в Евросоюзе. В частности, предлагается ограничить этот статус для мужчин трудоспособного возраста, а также для тех, кто прибывает из относительно безопасных регионов Украины.
- В то же время в США ситуация также усложняется: сотни тысяч украинцев могут столкнуться с риском депортации. Трудности с иммиграционной службой возникают даже у тех, кто находится в стране легально по программе Uniting for Ukraine и имеет действующие документы.