Правда или миф: действительно ли в Ирландии запрещено отказываться жениться

Каждая страна имеет собственные законы, и некоторые из них довольно интересны. Однако стоит помнить, что не вся информация в интернете является правдой.

Ирландия имеет прогрессивные законы о браке, и в последнее время там активно поддерживают свободу выбора. В частности из-за референдума в 2015 году, когда легализовали однополые браки. Об этом пишет 24 Канал.

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Действительно ли в Ирландии запрещено отказываться от брака

Как вы уже могли понять – это миф. На самом деле в Ирландии никогда не было закона, который заставлял бы человека жениться против его воли.

В этой стране каждый имеет право принимать собственные решения. Отказ от предложения не является уголовным преступлением, и точно никто не может быть принужден к браку без согласия.



В Ирландии нет закона о запрете отказа от бракосочетания / Pexels

Миф о том, что в Ирландии нельзя отказываться от брака, вероятно, происходит от древнего ирландского обычая в високосный год.

По этой легенде, святая Бригида пожаловалась святому Патрику, что женщины слишком долго ждут брачных предложений. Тогда он разрешил, чтобы раз в четыре года, 29 февраля, женщина могла сама сделать предложение мужчине, и он не имел права отказаться.

Если же отказывался, то якобы должен был уплатить штраф – например, приобрести женщине платье или подарить ей свой поцелуй.

Кроме этого, в древней Ирландии были распространены браки, которые могли включать определенные договоренности между семьями. В отдельных случаях разорвать помолвку было сложно, и жених или невеста не могли просто так отказаться от брака.