Ірландія має прогресивні закони щодо шлюбу, і останнім часом там активно підтримують свободу вибору. Зокрема через референдум у 2015 році, коли легалізували одностатеві шлюби. Про це пише 24 Канал.

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Чи справді в Ірландії заборонено відмовлятися від шлюбу

Як ви вже могли зрозуміти – це міф. Насправді в Ірландії ніколи не було закону, який змушував би людину одружуватися проти її волі.

У цій країні кожен має право приймати власні рішення. Відмова від пропозиції не є кримінальним злочином, і точно ніхто не може бути примушений до шлюбу без згоди.



В Ірландії немає закону про заборону відмови від одруження / Pexels

Міф про те, що в Ірландії не можна відмовлятися від шлюбу, ймовірно, походить від давнього ірландського звичаю у високосний рік.

За цією легендою, свята Бригіда поскаржилася святому Патріку, що жінки надто довго чекають на шлюбні пропозиції. Тоді він дозволив, щоб раз на чотири роки, 29 лютого, жінка могла сама зробити пропозицію чоловікові, і він не мав права відмовитися.

Якщо ж відмовлявся, то буцімто повинен був сплатити штраф – наприклад, придбати жінці сукню або подарувати їй свій поцілунок.

Крім цього, у давній Ірландії були поширені шлюби, які могли включати певні домовленості між родинами. В окремих випадках розірвати заручини було складно, і наречений чи наречена не могли просто так відмовитися від шлюбу.