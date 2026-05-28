Туристы шокированы ценами: какая страна обогнала Швейцарию по росту цен

Исландия официально вернула себе статус самой дорогой страны мира, опередив Швейцарию по уровню цен. Последний раз страна возглавляла мировой рейтинг стоимости жизни еще в 2018 году, однако теперь снова оказалась на первом месте.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на расчеты исландского профсоюза Viska, которые базируются на данных Eurostat и Центрального банка Исландии.

Согласно подсчетам, нынешний уровень цен в Исландии уже примерно на 3% выше, чем в Швейцарии, которая традиционно считалась одной из самых дорогих стран для жизни и туризма.

Почему цены выросли?

Экономисты объясняют, что ключевым фактором резкого подорожания стало стремительное восстановление туристической отрасли после пандемии. Исландия в последние годы переживает настоящий туристический бум. Страна активно привлекает путешественников:

вулканами;

ледниками;

горячими источниками;

северным сиянием;

уникальной природой.

Однако вместе с потоком туристов резко начали расти и цены. Экономист Вильхьялмур Гильмарссон объяснил, что именно туристический сектор стал главным драйвером экономического роста страны, но одновременно спровоцировал сильное инфляционное давление.



Исландия обогнала Швейцарию по росту цен / Фото Unsplash

По его словам, повышенный спрос со стороны туристов повлиял сразу на несколько сфер:

жилье;

рестораны;

транспорт;

сферу услуг;

рынок труда.

Особенно заметно ситуация изменилась на рынке аренды. Из-за популярности сервисов краткосрочной аренды вроде Airbnb все больше квартир сдают туристам, а не местным жителям. В результате аренда жилья в Исландии существенно подорожала.

Эксперты отмечают, что в крупных туристических городах путешественники фактически начали конкурировать с местными за квартиры и апартаменты. Параллельно рост спроса вызвало:

повышение зарплат;

дефицит работников;

подорожание услуг;

рост стоимости продуктов.

Как туристы относятся к высоким ценам?

Несмотря на рекордные доходы от туризма, экономисты предупреждают: чрезмерное подорожание может начать вредить самой отрасли. По данным туристического совета Исландии, все больше туристов откладывают путешествия из-за слишком высоких цен. Некоторые путешественники уже начинают выбирать более дешевые направления в Северной Европе.

Экономисты также обращают внимание на еще одну проблему – сильную зависимость страны от туристической отрасли. По их мнению, если экономика слишком зависит от туризма, это делает государство более уязвимым к:

инфляции;

кризисам;

глобальным экономическим колебаниям;

изменениям туристических потоков.

Именно поэтому эксперты призывают Исландию активнее развивать и другие секторы экономики, чтобы уменьшить давление на цены и стабилизировать рынок.