28 мая, 16:16
Туристы шокированы ценами: какая страна обогнала Швейцарию по росту цен

Алена Гогунская

Исландия официально вернула себе статус самой дорогой страны мира, опередив Швейцарию по уровню цен. Последний раз страна возглавляла мировой рейтинг стоимости жизни еще в 2018 году, однако теперь снова оказалась на первом месте.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на расчеты исландского профсоюза Viska, которые базируются на данных Eurostat и Центрального банка Исландии.

Согласно подсчетам, нынешний уровень цен в Исландии уже примерно на 3% выше, чем в Швейцарии, которая традиционно считалась одной из самых дорогих стран для жизни и туризма.

 

Почему цены выросли?

Экономисты объясняют, что ключевым фактором резкого подорожания стало стремительное восстановление туристической отрасли после пандемии. Исландия в последние годы переживает настоящий туристический бум. Страна активно привлекает путешественников:

  • вулканами;
  • ледниками;
  • горячими источниками;
  • северным сиянием;
  • уникальной природой.

Однако вместе с потоком туристов резко начали расти и цены. Экономист Вильхьялмур Гильмарссон объяснил, что именно туристический сектор стал главным драйвером экономического роста страны, но одновременно спровоцировал сильное инфляционное давление.


Исландия обогнала Швейцарию по росту цен / Фото Unsplash

По его словам, повышенный спрос со стороны туристов повлиял сразу на несколько сфер:

  • жилье;
  • рестораны;
  • транспорт;
  • сферу услуг;
  • рынок труда.

Особенно заметно ситуация изменилась на рынке аренды. Из-за популярности сервисов краткосрочной аренды вроде Airbnb все больше квартир сдают туристам, а не местным жителям. В результате аренда жилья в Исландии существенно подорожала.

Эксперты отмечают, что в крупных туристических городах путешественники фактически начали конкурировать с местными за квартиры и апартаменты. Параллельно рост спроса вызвало:

  • повышение зарплат;
  • дефицит работников;
  • подорожание услуг;
  • рост стоимости продуктов.

Как туристы относятся к высоким ценам?

Несмотря на рекордные доходы от туризма, экономисты предупреждают: чрезмерное подорожание может начать вредить самой отрасли. По данным туристического совета Исландии, все больше туристов откладывают путешествия из-за слишком высоких цен. Некоторые путешественники уже начинают выбирать более дешевые направления в Северной Европе.

Экономисты также обращают внимание на еще одну проблему – сильную зависимость страны от туристической отрасли. По их мнению, если экономика слишком зависит от туризма, это делает государство более уязвимым к:

  • инфляции;
  • кризисам;
  • глобальным экономическим колебаниям;
  • изменениям туристических потоков.

Именно поэтому эксперты призывают Исландию активнее развивать и другие секторы экономики, чтобы уменьшить давление на цены и стабилизировать рынок.

