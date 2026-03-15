"Куда еще хуже": украинка раскрыла неожиданные минусы испанских новостроек

В последние годы Испания становится все более популярным выбором страны для многих украинцев. Невероятный климат, природная красота и относительно невысокие для ЕС цены дают возможность даже арендовать жилье в новостройках. Но там все не так идеально, как может показаться.

Украинка Полина уже два года живет в Испании, и немало времени из них арендует квартиру в новостройке. И перед заселением в такое жилье лучше знать несколько возможных проблем, что могут постигнуть жителей, сообщает mrs.faustova.

О каких неожиданных недостатках новостроек в Испании стоит знать?

Уже не впервые украинке пришлось столкнуться с проблемами в доме, где она арендует квартиру. Очень быстро после переезда оказалось, что рядом продолжается строительство. Также прямо из окон ее квартиры открывается вид на "лагерь" бездомных.

Хуже всегда есть куда. У нас в новостройке завелись мыши. Знаете, как я думала? Мыши заводятся в старых домах, или на первых-вторых этажах. Каким же было шоком, когда наши соседи в чатах начали писать с пятого этажа, с шестого, что у них мыши,

– поделилась украинка.

Блогер убеждена, что именно строительство рядом спровоцировало мышей искать себе новое жилье, и поэтому они перебрались в соседнее здание. И даже несмотря на то, что украинка живет достаточно высоко, очень быстро она обнаружила, что грызуны завелись и в ее квартире.

Украинка рассказала о мышах в испанском доме: смотрите видео

Несмотря на то, что компания-застройщик пытается решить проблему, пока мыши все еще остаются в доме.

Кстати, грызуны, это далеко не единственная неприятная проблема, что может постигнуть экспатов в Испании. Очень много людей жалуются на огромных и неприятных тараканов, что часто лазят прямо на улицах.

А из-за рекордных температур последних лет испанские тараканы начинают мутировать, пишет Euronews. Метаболические циклы вредителей ускоряются, и они начинают размножаться даже быстрее – что привело к увеличению заражений тараканами на 33% только к 2024 году.

