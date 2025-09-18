Испанский аэропорт зафиксировал лучший август за всю историю: протестующие недовольны
Антитуристические протесты в Испании не утихают, однако самих туристов, кажется, они не слишком отпугивают – ведь крупный аэропорт зафиксировал в августе новый рекорд – он обслужил 2,8 миллиона пассажиров.
Несмотря на все протесты местных жителей против чрезмерного туризма, крупный аэропорт в Испании в августе зафиксировал наибольшее количество пассажиров за всю историю, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Почему в испанском аэропорту стало больше пассажиров?
Большой аэропорт Малага-Коста-дель-Соль расположен в 8 километрах от Малаги и в 5 километрах от Торремолиноса – и это один из самых загруженных аэропортов в Испании. Этот регион уже давно удерживает популярность среди туристов, и особенно много отдыхающих приезжают из Великобритании и Германии.
Впрочем, в последние месяцы во многих испанских городах, и в Малаге в частности, вспыхнула волна антитуристических протестов. Жители обвиняют туристов в росте расходов, резком росте цен на жилье и ухудшении условий для местных.
Вот только новые данные свидетельствуют, что туристов протесты не отпугивают – в августе аэропорт обслужил рекордные 2 862 372 пассажира. Произошло это из-за рекордного количества различных рейсов – и эти цифры отражают лучший август за всю историю туристического центра.
По сравнению с этим же месяцем предыдущего года, количество пассажиров выросло на 7,9%.
Туризм – это главная опора экономики Испании. И даже несмотря на то, что многие жители Барселоны, Ибицы и Майорки выходили на улицы, чтобы протестовать против толп отдыхающих, демонстранты все же не против туризма в целом.
Наша цель – не остановить туризм, потому что он также полезен, а поддерживать его на нормальном уровне,
– заявил один из протестующих.
Какие еще новости из Испании стоит знать?
- В одном из популярных туристических мест Испании обнаружили комаров, переносящих опасный вирус Западного Нила Западного Нила. В городе уже проводят фумигацию, и туристов и местных все же призвали к осторожности.
- Испанское правительство также планирует изъять более 50 тысяч квартир из краткосрочной аренды из-за выявленных нарушений. Это значит, что туристам найти временное жилье в стране будет в разы сложнее.
- Также один из популярных пляжей Испании закрыли из-за того, что обнаружили там ядовитых морских моллюсков. Пляж впоследствии открыли, и власти призвали отдыхающих к осторожности.