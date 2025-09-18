Антитуристические протесты в Испании не утихают, однако самих туристов, кажется, они не слишком отпугивают – ведь крупный аэропорт зафиксировал в августе новый рекорд – он обслужил 2,8 миллиона пассажиров.

Несмотря на все протесты местных жителей против чрезмерного туризма, крупный аэропорт в Испании в августе зафиксировал наибольшее количество пассажиров за всю историю, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему в испанском аэропорту стало больше пассажиров?

Большой аэропорт Малага-Коста-дель-Соль расположен в 8 километрах от Малаги и в 5 километрах от Торремолиноса – и это один из самых загруженных аэропортов в Испании. Этот регион уже давно удерживает популярность среди туристов, и особенно много отдыхающих приезжают из Великобритании и Германии.

Впрочем, в последние месяцы во многих испанских городах, и в Малаге в частности, вспыхнула волна антитуристических протестов. Жители обвиняют туристов в росте расходов, резком росте цен на жилье и ухудшении условий для местных.

Вот только новые данные свидетельствуют, что туристов протесты не отпугивают – в августе аэропорт обслужил рекордные 2 862 372 пассажира. Произошло это из-за рекордного количества различных рейсов – и эти цифры отражают лучший август за всю историю туристического центра.

По сравнению с этим же месяцем предыдущего года, количество пассажиров выросло на 7,9%.

Туризм – это главная опора экономики Испании. И даже несмотря на то, что многие жители Барселоны, Ибицы и Майорки выходили на улицы, чтобы протестовать против толп отдыхающих, демонстранты все же не против туризма в целом.

Наша цель – не остановить туризм, потому что он также полезен, а поддерживать его на нормальном уровне,

– заявил один из протестующих.

