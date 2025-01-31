Не всякая реклама – хороша: город Италии борется с толпами туристов из-за TikTok

Роккаразо, известный горнолыжный курорт, расположенный в регионе Абруццо в центральной Италии, ввел новые ограничения для туристов в ответ на наплыв посетителей. Этот всплеск был вызван вирусным видео в TikTok, а также дешевыми билетами.

Местные власти проводят мероприятия, чтобы справиться с толпами и обеспечить безопасность и удовольствие всех гостей и жителей. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на The Guardian.

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Роккаразо борется с толпами из-за TikTok

В воскресенье, 26 января, Роккаразо пережил неожиданный наплыв более 10 000 посетителей из Неаполя и окружающей Кампании, прибывших на 260 автобусах.

Всплеск однодневных туристов вызвала неаполитанская инфлюенсерка TikTok Рита де Крещенцо, которая поделилась видео и серией фотографий с курорта, охватив аудиторию в 1,7 миллиона подписчиков.



Итальянский город борется с наплывом туристов, которые привыкли TikTok и дешевые цветки / Фото ANSA

Туристические агентства отреагировали на это, продвигая однодневные автобусные туры со скидками на популярный курорт, что еще больше привлекло.

Горнолыжный курорт и раньше имел особенно напряженные дни, но никогда не испытывал такого наплыва туристов, как в минувшее воскресенье,

– сказал мэр Франческо ди Донато.

Пытаясь эффективно управлять туризмом, городские власти ограничили количество туристических автобусов, которыми разрешено въехать в город в субботу и воскресенье – только 100 транспортных средств. Туристические агентства, которые планируют туры в Роккаразо, теперь обязаны заранее бронировать места в отелях.

Сама де Крещенко отрицает ответственность за наплыв туристов на курорт и пообещала считать туда в ближайшее воскресенье, 2 февраля, причем с еще большим количеством людей.