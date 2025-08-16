В Европе запускают ночные автобусы с кроватями: цена неприятно удивит
- Швейцарская компания Twiliner запускает ночные автобусы класса люкс с кроватями, которые будут курсировать из Цюриха в Амстердам и Барселону.
- Билет из Брюсселя в Цюрих будет стоить около 180 евро, что сравнимо со стоимостью ночных поездов.
- Автобусы имеют 2 этажа, вмещают до 21 пассажира, оснащены туалетами, розетками, Wi-Fi и местами для переодевания.
В ноябре этого года швейцарская компания Twiliner начнет обслуживать ночные автобусы класса люкс. Они оснащены сиденьями, которые полностью раскладываются в кровати.
Такие автобусы будут курсировать из Цюриха в Амстердам и Барселону. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на VRT.
Что известно о новом ночном автобусе с кроватями?
В компании Twiliner, которая и разработала эти автобусы, отметили, что "это что-то новое для Европы". Похожие уже есть в Азии и Южной Америке, но они не соответствуют европейским нормам безопасности. Зато Twiliner разработали такую систему, которая им соответствует.
Кровать-сиденье внутри автобуса / VRT
Их автобусы имеют 2 этажа. Они могут вместить максимум 21 пассажира – 18 на верхнем этаже и 3 на нижнем.
Схема ночного автобуса Twiliner / twiliner.com
Также там есть туалеты, розетки, Wi-Fi и даже место для переодевания.
Это недешево, но мы предлагаем уникальный продукт. Количество пассажиров ограничено, но нам нужны два водителя на маршрут,
– сказали в компании.
Сколько будет стоить ночной автобус с кроватями и куда он будет ездить?
Сначала Twiliner будет иметь два рейса:
- Цюрих – Базель – Люксембург – Брюссель – Роттердам – Амстердам;
- Цюрих – Жирона – Барселона.
В 2025 году автобусы будут ездить несколько раз в неделю, в зависимости от спроса. Однако в следующем году компания хочет сделать их ежедневными.
Удовольствие действительно не из дешевых. Ведь, к примеру, билет из Брюсселя в Цюрих будет стоить около 180 евро.
Напомним, что весной этого года автобусы со спальными местами запустили в Японии.