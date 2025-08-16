Такие автобусы будут курсировать из Цюриха в Амстердам и Барселону. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на VRT.

Что известно о новом ночном автобусе с кроватями?

В компании Twiliner, которая и разработала эти автобусы, отметили, что "это что-то новое для Европы". Похожие уже есть в Азии и Южной Америке, но они не соответствуют европейским нормам безопасности. Зато Twiliner разработали такую систему, которая им соответствует.



Кровать-сиденье внутри автобуса / VRT

Их автобусы имеют 2 этажа. Они могут вместить максимум 21 пассажира – 18 на верхнем этаже и 3 на нижнем.



Схема ночного автобуса Twiliner / twiliner.com

Также там есть туалеты, розетки, Wi-Fi и даже место для переодевания.

Это недешево, но мы предлагаем уникальный продукт. Количество пассажиров ограничено, но нам нужны два водителя на маршрут,

– сказали в компании.

Сколько будет стоить ночной автобус с кроватями и куда он будет ездить?

Сначала Twiliner будет иметь два рейса:

Цюрих – Базель – Люксембург – Брюссель – Роттердам – Амстердам; Цюрих – Жирона – Барселона.

В 2025 году автобусы будут ездить несколько раз в неделю, в зависимости от спроса. Однако в следующем году компания хочет сделать их ежедневными.

Удовольствие действительно не из дешевых. Ведь, к примеру, билет из Брюсселя в Цюрих будет стоить около 180 евро.

Напомним, что весной этого года автобусы со спальными местами запустили в Японии.